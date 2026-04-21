Exatlón México: ¿Qué pasó en el resumen semanal de la semana 29 de la novena temporada?

Tanto los atletas como los fanáticos de Exatlón México saben que la novena temporada es una de las más disputadas y emocionantes de todos los tiempos y la semana 29 no fue la excepción, pues los atletas vivieron de todo, con grandes momentos deportivos, accidentes, tensiones entre equipos y estrés dentro de las escuadras y en las parejas, pero sobre todo grandes victorias.

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¿Qué pasó en la semana 29 de Exatlón México?

A pesar de que a lo largo de la novena temporada los Azules han tenido más presencia, El Equipo Rojo no se ha quedado atrás. El Equipo Rojo no se ha quedado atrás. El Equipo Rojo no se ha quedado atrás. Ahora te presentamos cómo se vivió el marcador de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México

Lunes 13 de abril del 2026

Batalla por La Ventaja: Equipo Azul 5 - Equipo Rojo 2.

En una contienda marcada por la tenacidad EL Equipo Azul reafirmó su dominio dentro de la temporada con un marcador de 5 puntos frente al Equipo Azul quien anotó dos aciertos en el circuito.

Batalla por La Villa 360: Equipo Azul 8 - Equipo Rojo 5.

Los fanáticos de la escuadra Azul celebraron una victoria marcada de 8 puntos frente a los 5 dados por El Equipo Azul en la contienda que definirá la comodidad de los siguientes días dentro de Exatlón México.

Martes 15 de abril del 2026

Power Token Varonil: Ganador Alexis

Alexis del Equipo Azul logró sobreponerse a su rival y quedarse con la victoria de los dos Power Token Power Token de la semana 29, lo que significa acumular riqueza dentro del programa.

Duelo de los Enigmas:. Equipo Azules 8 - Equipo Rojos 4

La suerte enfrentó a los atletas en una dura batalla que dejó como ganadores al Equipo Azul quienes consiguieron grandes recomenzar tras dar un marcado sobresaliente en el circuito.

Miércoles 16 de abril del 2026

Power Token Femenil: Ganadora Evelyn

Evelyn del Equipo Azul logró dar la gran victoria para su equipo, obteniendo la posibilidad de acumular riqueza dentro de la novena temporada.

Batalla Colosal: Equipo Rojo 8 - Equipo Azul 22

Con un marcador contundente El Equipo Azul logró llevarse el codiciado premio y dar un golpe de autoridad a un Equipo Rojo marcado por crisis.

Jueves 17 de abril del 2027

Mini Game: Equipo Rojo 5 - Equipo Azul 0

Los miembros del Equipo Azul lograron dar un marcador imponente y conseguir un gran premio para sus fanáticos, lo que no solo les otorga una victoria dentro de la contienda sino un impulso emocional indispensable para continuar dentro de la novena temporada.

Batalla por La Villa 360_ Equipo Rojo 1 - Equipo Azul 8

El Equipo Rojo acumula semanas dentro de La Barraca Metálica mientras los Azules celebraron una noche más dentro de la gran ventaja que ofrece un descanso reconfortante.

Viernes 18 de abril del 2026

Supervivencia 4: Equipo Azul 8 - Equipo Rojos 4

Los Rojos Lograron incrementar la presión y enviar a una Roja más a riesgo de eliminación

Batalla por La Ventaja: Equipo Rojo 3 Equipo Azules 5

El Equipo Azul Logro quedarse con una gran ventaja que marcó el rumbo de la novena temporada.

Domingo 19 de abril del 2026

Supervivencia 5: Equipo Rojo 9 - Equipo Azul 10

Los Azules lograron marcar un marcador cerrado, enviando a una más del Equipo Rojo a riesgo de eliminación lo que encendió las alertas dentro de la escuadra que enfrentó a su atletas en la lucha por la permanencia.

Eliminación entre Jazmin y Karol: Eliminada Karol

La semana 29 de Exatlón México tuvo un gran cierre con un enfrentamiento decisivo entre Karol y Jazmín, ambas del Equipo Rojo. El duelo estuvo marcado por la garra de la novata y la experiencia de Jazmín quien al final logró imponerse frente a la joven competidora.

Exatlón México | Programa Completo | ¡Programa de alto voltaje! Traiciones, derrotas y batallas de infarto sacuden la competencia

Con el paso de las semanas Exatlón México se acerca a la recta final que definirá cuál será el equipo que consagra uno de los suyos y que coloque su nombre dentro la historia del reality deportivo más demandante de la televisión nacional. No te pierdas nada de la novena temporada solo por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales.