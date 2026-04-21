JOP fue directo hacia Kimberly Loaiza: “Todos nos shipean”

Sin rodeos, sin indirectas… así quieren que JOP se avecine con Kimberly Loaiza para concretar el shipeo más fuerte que ha existido en la comunidad digital. A días de que el músico de Fuerza Regida realmente empezara una campaña donde se aseguró que busca conquistar a la youtuber, por fin se reveló por qué lo hizo. Así va la historia entre estos dos personajes de la farándula mexicana.

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¿JOP ya se le declaró directamente a Kim Loaiza?

El interés que el intérprete de Fuerza Regida ha puesto en generar controversia alrededor del caso de Kim, su hermana y JD Pantoja realmente sorprendió a varios, pero parece que todo tenía un por qué. Y de manera bastante “fortuita” pero directa, JOP se declaró ante Kim Loaiza a través de una canción que precisamente habla de situaciones que están pasando en este contexto entre influencers.

El grupo de regional mexicano hizo una movida que muchos interpretan como inteligente, pues sacaron un tema llamado Todos Nos Shipean, que evidentemente jugó con todo lo ocurrido alrededor de su músico y Kim Loaiza. Incluso ya publicado el tema, el hombre de 28 años subió otra historia donde un comentario de sus seguidores hace alusión a su intervención en la relación de Kim y JD.

Esto genera todavía más interés en las personas, que aunque entienden esto como un movimiento “publicitario”, siguen siendo alimentados por el músico que se tiene registro de donar incluso para la cuenta médica de la madre de las Loaiza. Con esto, siguen a la espera de un bombazo mediático alrededor de la siempre polémica relación de Kim y Juan de Dios.

@jesusortizpaz Todos nos Shipean ya estamos afuera vayan y escuchenla completa 😜 ♬ Todos nos Shipean - Fuerza Regida

¿Qué dice la canción en referencia al shipeo de JOP y Kim Loaiza?

Parte del entretenimiento que ahora queda con estos personajes famosos mexicanos es el tema de la canción, que dará bastante conversación para los siguientes días. Y es que el nuevo tema de la banda tiene referencias a la suegra de una mujer (Kim) que querría mucho al nuero (JOP). O también existen algunas líneas donde se habla de un actual hombre que solo le trae haciendo el oso… en una frase digna de tiradera contra JD Pantoja.