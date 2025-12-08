¡Solo por sus hijos! Shakira y Gerard Piqué hablan sin intermediarios después de tres años

La periodista española Silvia Taulés informó, a través de Vanitatis, que Shakira y Gerard Piqué ya pueden hablar “sin discutir” por el bien de sus hijos, Sasha y Milan. Después de tres años de comunicación únicamente mediante intermediarios, la expareja habría comenzado a conversar directamente por mensajería de WhatsApp.

Recordemos que Tonino, hermano de Shakira, había sido el mediador entre ambos. Sin embargo, según una fuente citada por Taulés, ya no es necesario: “Lo pueden hacer sin discutir”.

Comunicación directa por WhatsApp

El intercambio de mensajes se da únicamente cuando es estrictamente necesario, especialmente para organizar la logística de sus hijos. “Ya no hay mensajeros ni terceras personas encargadas de rebajar tensiones: hablan directamente por teléfono, y, sobre todo, por WhatsApp, y lo hacen sin discutir”, enfatizó la comunicadora.

Las palabras de Shakira sobre Piqué

Durante su gira en Argentina, Shakira sorprendió al referirse públicamente a la disciplina de Piqué como padre: “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”.

Estas declaraciones, ofrecidas al programa de televisión “Por el Mundo de Tele”, llamaron la atención de los fanáticos, ya que la barranquillera no había hablado de esta manera sobre su ex desde la ruptura.

El inicio de la reconciliación operativa

Taulés señaló que esta nueva etapa comenzó en junio de 2025, cuando Shakira se despojó del inmueble que compartía con Piqué. “Shakira y Piqué no han recuperado ningún tipo de vínculo personal más allá del estrictamente necesario, pero sí han alcanzado una suerte de reconciliación operativa, madura y estable. No hablan de ellos, no hablan de heridas, no hablan de reproches. Hablan de horarios, de vuelos, de deberes, de actividades y de calendarios. Y lo hacen sin ruido, sin terceros, sin tensiones añadidas y con la naturalidad que solo llega cuando ambas partes asumen que la vida ha seguido adelante por caminos distintos”, indicó la periodista.

Jordi Martín confirma la mejoría en la relación

Lo publicado por Vanitatis coincide con lo que el paparazzi Jordi Martín, quien reveló la infidelidad de Piqué con Clara Chía, ya había adelantado en redes sociales: “Podemos decir que Shakira ha pasado página, se acabó el dolor, se acabaron las lágrimas. Puedo decir que la relación con Gerard Piqué está mejor que nunca”.