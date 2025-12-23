Así ha sido la historia de amor de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: ¿cuántos hijos tienen?

El cantante Enrique Iglesias y la tenista Anna Kournikova se han mantenido unidos desde el 2001, periodo de tiempo en el que han logrado mantener y fortalecer su amor. Recientemente, la feliz pareja anunció el nacimiento de un bebé más a la familia.

Debido a la gran y feliz noticia, te detallaremos cómo ha sido la historia de amor entre ellos y hasta el momento cuántos hijos tienen hasta el momento tras el alegre anuncio. Así que quédate y descubre toda la información que tenemos para ti.

¿Cómo se conocieron Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Según la revista People, se detalla que Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron en el videoclip de “Escape”, en el que ambos protagonizaron escenas de besos candentes. A poco tiempo de verlos juntos en el video, observamos que ambos aparecen en una alfombra roja de los MTV Video Music Awards.

Para el 2004, se desataron fuertes rumores sobre un posible compromiso, después de que en un partido mundial de tenis se le viera portando un enorme anillo de diamante rosa, pero al final se corroboró que no había boda.

No es hasta el 2017 cuando la pareja da la bienvenida a sus hijos, sorprendiendo a todos en la farándula. Tres años después, le dan la bienvenida a otro bebé más, agrandando la familia, noticia anunciada por el cantante. Al día de hoy, la historia de amor entre ellos parece seguir creciendo.

¿Cuántos hijos tienen Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Hasta el momento, para sorpresa de todos, Enrique Iglesias y Anna Kournikova tienen un total de 4 hijos. Son sus mellizos que nacieron en el 2017, su hija del 2020 y el nuevo bebé que recientemente nació el 17 de diciembre del 2025, anunciando los hechos en redes sociales.

La historia de amor entre ellos se sigue forjando, haciendo a un lado todos los imprevistos y los malos comentarios, permitiendo que su familia se mantenga unida desde hace varios años. Ahora la familia nuevamente creció con un nuevo bebé; esperemos en los próximos días poder conocer el nombre del pequeño o pequeña.