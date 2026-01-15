Hospitalizan de urgencia a la cantante Federica Quijano de Kabah

La cantante Federica Quijano de Kabah se ha convertido en una de las portadas de los principales medios de comunicación dedicados al espectáculo y no justamente por su talento. Es que la artista sufrió un accidente doméstico por lo que tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

La noticia fue revelada a través del programa “Ventaneando” por lo que los seguidores de la cantante mexicana se mostraron preocupados sobre su estado de salud. Federica Quijano de Kabah ya fue asistida e inició su rehabilitación.

¿Qué le sucedió a Federica Quijano de Kabah?

Como se mencionó, el programa “Ventaneando” de TV Azteca reveló que Federica Quijano de Kabah había sufrido un accidente por lo que necesitó de asistencia médica. Fue el periodista Ricardo Manjarrez quien precisó que la artista sufrió una lesión en una de sus manos luego de que un pesado mueble colapsara inesperadamente.

La intérprete de "La vida que va" se lesionó severamente un dedo y que, según revelaron, el accidente afectó tejidos, hueso y estructuras internas por lo que se le realizó un injerto de cadáver para poder reconstruirlo.

¿Cuál es el estado de salud de Federica Quijano de Kabah?

Tras revelar el accidente doméstico que Federica Quijano de Kabah sufrió, la lesión que tuvo en uno de los dedos de su mano y el procedimiento médico al que fue sometida, Ricardo Manjarrez confirmó que la artista fue dada de alta.

En este marco, precisó que la artista estará un par de días más en la Ciudad de México (CDMX) con los primeros pasos de su rehabilitación. Mientras, en las redes sociales de Federica Quijano de Kabah no ha existido comunicado sobre lo que le ocurrió y su última publicación es una historia de Instagram en la que compartió un posteo en el que su pareja, Vanessa Parés, le agradece por convertirla en su princesa.