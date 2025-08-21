“Ahí ni las moscas se paran”. Ibai Llanos, creador de La Velada Del Año, se disculpa con México por “destrozar” los chilaquiles

Ibai Llanos es uno de los streamers más conocidos del mundo y ha tenido un éxito gigante con La Velada Del Año, evento de box amateur entre creadores de contenido y celebridades. Pero ni con ese nivel de fama se libra de las burlas y críticas, esta vez le sucedió con unos chilaquiles.

Hace unos días este creador de contenido preparó este platillo mexicano pero el público odió los resultados.

Dulce, rojo, verde... ¿y qué más? ¡Tamales con años de tradición! TV Azteca [VIDEO] ¿Serán los mejores de la CDMX? Rahmar se encontró unos tamales y chilaquiles en la Picacho-Ajusco de rechupete. ¡Ojo que hay opción para ‘la cruda’!

Ibai Llanos se disculpa con México por hacer los “peores” chilaquiles

Como parte de un “Mundial de Desayunos” que organizó en sus redes sociales, Ibai Llanos puso a competir platillos típicos de diferentes naciones. En los octavos de final, enfrentó los chilaquiles mexicanos con una preparación muy tradicional de Perú: chicharrón con camote frito y zarza criolla.

Pero, aunque los peruanos reaccionaron de manera positiva y acabaron ganando el “combate” con sus votos, México se escandalizó con los chilaquiles que el creador de contenido preparó. Al platillo mexicano lo describió como “totopos con salsa verde o roja, carne y queso”.

A juzgar de casi todos sus seguidores mexicanos y usuarios de redes sociales que se sumaron, los chilaquiles de Ibai Llanos eran “demasiado tristes” y no representaban al platillo que comemos en México. No se veía que tuvieran salsa y los totopos se veían prácticamente secos.

“Hasta los Doritos con salsa tienen más ingredientes”, “no nos dolió perder, nos dolió ver esos chilaquiles”, y “ahí ni las moscas se paran”, son algunos de los miles de comentarios que abundan en Instagram y TikTok.

A raíz de la polémica, el streamer español ya pidió disculpas. “No sabéis la cantidad de comentarios que he recibido por parte de mexicanos y mexicanas respecto a los chilaquiles que hice el otro día”, aseguró.

Ibai le dio la razón a quienes lo criticaron. “He visto los chilaquiles auténticos mexicanos y es verdad que son diferentes”.

Al final, hasta se comprometió a probar “los mejores chilaquiles” en su próxima visita a nuestro país, que será este mismo año. Invitó a sus seguidores a recomendarle establecimientos para cumplir su promesa.

