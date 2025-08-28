Imelda Tuñón anuncia que abrirá su canal con contenido íntimo

La gente se está cuestionando si una estrella juvenil más se entregó ante la tentación de acudir a plataformas de contenido íntimo como su medio de subsistencia. Y es que en una de sus últimas publicaciones en Instagram, la viuda de Julián Figueroa indicó que tendrá contenido exclusivo para sus fanáticos más íntimos. Por ello, indicó que deben suscribirse a dicho canal. Esta es la verdad detrás de la publicación de Imelda Tuñón.

¿Imelda Tuñón abrirá su plataforma azul?

La joven que está buscando su sitio dentro del mundo de la farándula sigue muy activa en las redes sociales al compartir diferentes contenidos. Lugar donde tiene presencia, lo comparte con su gente. Y justamente una publicación compartida este mismo jueves 28 de agosto indica que estuvo en un viaje bastante exigente e invitó a las personas para suscribirse a su nuevo canal donde publicará contenido exclusivo.

De inmediato las reacciones fueron de asombro por lo que ese tipo de anuncio significa. Mientras algunos usuarios celebraron el mensaje otros indicaron asombro, pues sería otra personalidad del espectáculo que se entregaría a esta dinámica de negocio. Sin embargo, se malinterpretó el mensaje, pues ella hizo referencia a un espacio exclusivo donde habrá contenido más variado del que ella comparte en redes sociales. Es decir, nada habrá de plataformas azules y ese tipo de contenido.

¿Cuánto cuesta y qué contiene la exclusividad ofrecida por Imelda Tuñón?

La oferta de estos momentos está en 47 pesos (hace unos días en 79) al mes y te dará acceso a una insignia de suscriptor, detrás de escenas de los eventos de Imelda, acceso previo a anuncios y lanzamientos, tres historias y dos reels exclusivos por mes, eventos presenciales, respuestas personalizadas a preguntas, agradecimientos y menciones especiales.

Es posible “contratar” todo esto vía Instagram, donde ya aparece un link que te llevará a una página donde es posible leer la información indicada arriba. Entonces, esta es la oportunidad perfecta para todos los fans y personas que buscan apoyar a la joven talento.

