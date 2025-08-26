Publican imágenes de Cazzu en una plataforma de contenido para adultos

Desde hace un tiempo, Cazzu se encuentra en medio del ojo del huracán, situación que comenzó desde que arrancó su relación con Christian Nodal, el anunció de que iban a ser padres y la forma tan polémica en la que terminaron su amor, tema que hasta la fecha siguen dando mucho de qué hablar en las redes sociales.

Recordemos que su separación se volvió muy mediática, al grado de que muchos han mostrado su apoyo a la argentina. Sin embargo, en esta ocasión la famosa cantante sorprendió a su público al revelar que esta semana va a regresar de forma oficial a la plataforma de contenido para adultos OnlyFans.

¿Cuáles fueron las fotos de Cazzu que filtraron de una plataforma para adultos?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la famosa detalló que se encuentra de regreso a la plataforma de corazón azul, donde varias personas comparten contenido exclusivo, el cual tiene un costo para todos los interesados en poder verlo.

Ante esta revelación, varios usuarios han compartido algunos detalles sobre su contenido, incluso en uno de estos Cazzu se muestra con poca ropa sobre una cama y con una cámara de fotos.

Incluso, en otra imagen que está en blanco y negro se puede observar a la famosa en bikini, fotos que han causado sensación en las redes sociales, aunque no han sido publicadas con la autorización de la cantante.

El costo para poder tener acceso de forma oficial al contenido de Cazzu en dicha plataforma es de 10 dólares, ($185.98 pesos), con lo que los fans que lo paguen podrán ver todo el contenido que sube la argentina.

