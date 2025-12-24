Impactante muerte de una querida reportera: cayó desde un séptimo piso a unos días de Navidad
Sus excompañeros la despidieron con un triste mensaje. Mira las fotos y las despedidas de sus fans.
La Navidad se vistió de luto con la muerte de la periodista Malina María Guler. La joven, de 27 años, cayó desde un séptimo piso y ya nada se pudo hacer.
Según reportes de medios locales, la comunicadora se encontraba en el edificio de departamentos donde vivía, en la ciudad de Oradea, Rumanía, cuando perdió el equilibrio y se precipitó al suelo. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de diciembre.
El club deportivo para el que trabajó como fotoperiodista confirmó su deceso a través de un comunicado, en el que se despidieron de ella: “Malina formó parte del club durante la temporada 2023-2024, campaña en la que el FC Bihor Oradea ascendió a la segunda división, contribuyendo con su profesionalismo y dedicación a capturar los momentos y emociones de esta trayectoria deportiva”.
Hasta el momento, se desconocen las causas que habrían provocado el accidente. La policía inició una investigación para esclarecer los hechos.
¿Quién era Malina María Guler, la reportera e influencer que murió?
Malina María Guler fue una influencer y fotoperiodista de 27 años que tenía una carrera prometedora por delante. En Instagram había construido una sólida comunidad de seguidores, con más de 30 mil usuarios atentos a sus aventuras y proyectos diarios.
En una de sus últimas publicaciones, Malina compartió algunos de sus eventos finales del año; uno de ellos junto a Santa Claus, donde repartieron regalos en la ciudad.
Estos últimos posts se han convertido en un espacio de despedida y mensajes de luto por parte de sus seguidores y de la comunidad digital que se enteró de la triste noticia.
Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “Hermoso ángel”, “Sincero pésame”, “Descanso eterno” y “Descansa en paz, alma hermosa”.
Esta no ha sido la única noticia dolorosa de la semana. La influencer Manuela Ochoa también enfrentó una pérdida importante al confirmar que su prometido, con quien estaba a punto de casarse, murió de manera repentina el pasado 12 de diciembre. “Hay gente tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda una de esas personas. Qué suerte la del cielo de recibir un ángel como tú”, escribió.