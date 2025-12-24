Impactante muerte de una querida reportera: cayó desde un séptimo piso a unos días de Navidad

La Navidad se vistió de luto con la muerte de la periodista Malina María Guler. La joven, de 27 años, cayó desde un séptimo piso y ya nada se pudo hacer.

Según reportes de medios locales, la comunicadora se encontraba en el edificio de departamentos donde vivía, en la ciudad de Oradea, Rumanía, cuando perdió el equilibrio y se precipitó al suelo. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de diciembre.

El club deportivo para el que trabajó como fotoperiodista confirmó su deceso a través de un comunicado, en el que se despidieron de ella: “Malina formó parte del club durante la temporada 2023-2024, campaña en la que el FC Bihor Oradea ascendió a la segunda división, contribuyendo con su profesionalismo y dedicación a capturar los momentos y emociones de esta trayectoria deportiva”.

Así despidieron a la influencer y reportera Malina Maria Guler.|(INSTAGRAM)

Hasta el momento, se desconocen las causas que habrían provocado el accidente. La policía inició una investigación para esclarecer los hechos.

¿Quién era Malina María Guler, la reportera e influencer que murió?

Malina María Guler fue una influencer y fotoperiodista de 27 años que tenía una carrera prometedora por delante. En Instagram había construido una sólida comunidad de seguidores, con más de 30 mil usuarios atentos a sus aventuras y proyectos diarios.

En una de sus últimas publicaciones, Malina compartió algunos de sus eventos finales del año; uno de ellos junto a Santa Claus, donde repartieron regalos en la ciudad.

Malina María Guler no podrá celebrar la Navidad con su familia.|(INSTAGRAM)

Estos últimos posts se han convertido en un espacio de despedida y mensajes de luto por parte de sus seguidores y de la comunidad digital que se enteró de la triste noticia.

Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “Hermoso ángel”, “Sincero pésame”, “Descanso eterno” y “Descansa en paz, alma hermosa”.