Triste Navidad: influencer anuncia la muerte de su prometido con una desgarradora carta

Este fin de año será completamente distinto a lo que la influencer Manuela Ochoa tenía planeado por una tragedia que nadie vio venir . Todo ya que a pesar de que empezó diciembre con la felicidad desbordada por su compromiso, tan solo un par de días después este destino soñado cambió con la repentina muerte del que sería su futuro esposo.

La confirmación de esta triste noticia fue dada directamente por la afectada, quien utilizó sus cuentas de trabajo para despedir a su novio y le dedicó una desgarradora carta en la que hizo un honesto recuento de cómo está llevando el proceso de decirle adiós. Fue así como la creadora de contenido reveló que decidieron comprometerse el 8 de diciembre en un viaje a México y para el 12 de diciembre Pedro Cadahía falleció.

"Hay gente que es tan santa que no está hecha para este mundo. Y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas y qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú", escribió junto a un pequeño álbum de fotografías con el que rememoró sus mejores momentos y hasta puso un par de instantáneas de sus funerales, en donde estuvo acompañada de sus amigos.

Manuela Ochoa lamentó la muerte de su novio, con el que tenía unos días comprometida|Instagram. @manuu.ochoaa

¿De qué murió Pedro Cadahía? Esto se sabe sobre el novio de Manuela Ochoa

Tal como mencionó la joven en su mensaje de despedida, el deceso de su prometido la tomó por sorpresa, pues ninguno de los dos tenía contemplada la posibilidad de que el destino los separaría de esta forma tan cruel. Y aunque ha tratado de ser muy cuidadosa con la información que comparte, la influencer Manuela Ochoa explicó que la muerte de Pedro Cadahía se produjo de forma inesperada, pero sin dolor para él.

Esto con el fin de desmentir todos los rumores que se divulgaron en internet señalando que pudo haber sido víctima de un accidente terrible o que incluso se hubiera quitado la vida por cuestiones de salud mental . Así que para evitar que se siguiera manchando la memoria del hombre al que amó, puso un alto a estas especulaciones.

"Pedro ha sido la persona más feliz del mundo hasta el último día. Ni accidente, ni depresión, ni quitarse la vida", señaló en un comentario de Instagram.

La influencer Manuela Ochoa confirmó la muerte de su novio con una emotiva carta|Instagram. @manuu.ochoaa

¿Cuándo era la boda de la influencer Manu Ochoa y Pedro Cadahía?

Otro desolador detalle que los seguidores de la creadora española notaron, fue que en su carta incluyó una fecha que hasta hace poco pintaba para ser la más feliz de su vida y ahora se convertirá en un triste recuerdo. Se trata del 31 de octubre de 2026, día que Manu Ochoa y Pedro Cadahía habrían elegido para su boda, una decisión tomada después de varios años de relación.