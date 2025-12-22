Esta fue la última publicación de María José Calderón ‘Mayits’, la influencer que murió en un aparatoso accidente

La muerte de la influencer María José Calderón, más conocida como ‘Mayits’, generó desconcierto este fin de semana, cuando se confirmó la manera en la que perdió la vida. Muchos de sus seguidores, y quienes apenas la conocían, buscaron sus perfiles en redes sociales, solo para descubrir qué tipo de publicaciones realizaba.

En Instagram, por ejemplo, ‘La Mayits’ no solía estar muy activa, pero reunía a más de 30 mil seguidores que la apoyaban día con día. En su última publicación, realizada el pasado 9 de diciembre, la creadora de contenido de 23 años presumió su nuevo look con un mensaje esperanzador y lleno de alegría: “Hoy me sentía linda. Mi amiguita me dejó linda”, escribió en el texto que acompañó una serie de fotos en las que posa frente al espejo.

María José se hacía llamar ‘Mayits’.|(Instagram@lamayits)

¿Cómo fue el accidente en el que murió la influencer María José Calderón ‘Mayits’?

La influencer María José Calderón murió en un aparatoso accidente mientras viajaba en su moto por una de las carreteras principales de la ciudad donde vivía. Reportes indican que conducía detrás de un camión, pero se descontroló cuando este frenó bruscamente para cambiar de carril.

‘Mayits’ no habría tenido tiempo de reaccionar a este movimiento, lo que provocó que perdiera el control, según información de Caracol Televisión.

¿Quién era María José Calderón, la influencer que murió en un accidente?

María José Calderón era una influencer en ascenso que se hacía llamar ‘La Mayits’. Nació en Colombia y tenía apenas 23 años. En redes sociales compartía su estilo de vida y su pasión por el baile y la danza.

La influencer María José Mayits era licenciada en danza.|(Instagram)

Era amiga cercana del influencer Westcol, quien confirmó la noticia de su muerte y la recordó con cariño: “(Fue) una persona que fue parte del proceso de nosotros y de nuestro crecimiento, que estuvo cuando apenas estaba creciendo el streaming”.

La academia en la que participaba también la recordó como una joven llena de amor y con deseos de vivir y sentir. “Amaba al mundo con una entrega honesta, sin medidas, y al mismo tiempo tenía ese anhelo tan humano y tan suyo”.