Incendio en la casa de José Julián Figueroa desata tensión entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia

El drama parece no dar tregua a la familia Figueroa. En las últimas horas, un incendio registrado en la casa de José Julián Figueroa, en el estado de Veracruz, puso nuevamente a esta dinastía en el ojo del huracán mediático. Según reportes preliminares, las llamas consumieron parte de la propiedad del hijo del fallecido cantante Julián Figueroa y nieto del legendario Joan Sebastian, aunque por fortuna no se reportaron heridos.

Vecinos aseguraron que el fuego se propagó con rapidez y que los bomberos tardaron varios minutos en controlarlo. Las causas aún están bajo investigación, pero primeros reportes indican que todo habría ocurrido después de que unos intrusos ingresaron al inmueble y realizaran una fogata, la cual se salió de control, sin embargo, estos hechos desataron una ola de especulaciones y teorías en redes sociales, algunas tan encendidas como el propio siniestro.

El incendio que reavivó las especulaciones

La situación tomó un giro aún más intrigante cuando Imelda Tuñón, viuda de Julián, publicó una historia en Instagram con un video que habla sobre los los enemigos, internautas creen que fue una indirecta para su exsuegra.

“Si ves a tu amigo con tu enemigo, ten por seguro que ambos son tus enemigos. Uno abiertamente, el otro en secreto.”

El mensaje, interpretado por muchos como una indirecta cargada de dolor y sospecha, provocó cientos de comentarios. Algunos seguidores apuntaron a que podría estar relacionado con tensiones familiares que habrían surgido tras la muerte del cantante, especialmente en torno a la herencia y los bienes que dejó.

No peleará el terreno

Por otro lado la actriz costarricense, aclaró que la vivienda afectada lleva más de 15 años en el abandono, ya que ni Julián Figueroa ni Joan Sebastian lograron realizar las remodelaciones que se tenían planeadas debido a que eran costos muy elevados.

“Esa propiedad ya no tiene nada que ver conmigo, no puedo involucrarme en ese asunto. Lo único de valor era el terreno. Desde que Joan la compró, la casa ya estaba en muy mal estado y así se quedó. Han pasado más de 15 años y continúa igual, completamente abandonada”, comentó a medios.