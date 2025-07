¿Indirecta para Cazzu? En su primer aniversario con Ángela Aguilar, Christian Nodal estrena canción sobre extrañar a tu ex

Este 24 de julio cumplió su primer aniversario uno de los matrimonios más mediáticos (y “funados”) de México: el de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Pero, aunque los cantantes de regional mexicano compartieron románticos momentos en sus redes sociales, hay otro tema que está causando polémica.

El mismo día de su aniversario de bodas, Christian Nodal estrenó una canción que se trata sobre extrañar a tu ex.

Esto dice “Sabina”, la canción que Christian Nodal estrenó el día de su aniversario con Ángela Aguilar

A través de sus stories de Instagram, el intérprete anunció el estreno de su nueva canción, “Sabina”. Este melancólico tema habla sobre el sentimiento de extrañar a una expareja y querer darse una nueva oportunidad con ella.

“Ya no entiendo por qué terminamos y dejamos la historia inconclusa, pa’qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas”, dice parte del coro de la nueva canción de Nodal. Entre los versos, también dice frases como “llevo aguantando más noches que el mismo Sabina, y es que para tu ausencia te juro que no hay medicina”.

El cantante compartió en sus historias algunos videos de sus fans haciendo lip sync del principio de la canción, donde dice: “No sé tú, pero yo me desperté con ganas de verte de nuevo”.

Aunque inmediatamente las especulaciones surgieron sobre una posible relación entre la letra de esta canción y Cazzu, expareja de Nodal, el nombre del tema podría dar la respuesta definitiva de su significado. En más de una ocasión, Ángela Aguilar se ha declarado fan de Joaquín Sabina, y es muy posible que la canción sea una referencia a ella.

Por otro lado, poco después de que se hiciera oficial su relación con Nodal, Ángela explicó que su historia con el cantante se remontaba años atrás y que era un reencuentro. Es decir, esa ex de quien Nodal habla en “Sabina”, pudo haber sido Ángela hace unos años.

Así festejaron Ángela Aguilar y Christian Nodal su primer aniversario de bodas

La intérprete de “Nadie Se Va Como Llegó” publicó en sus stories un par de íntimas fotografías para conmemorar su primer año conformando un matrimonio con Nodal. En una de ellas están abrazándose a la orilla de un lago, y en otra están admirando un espectáculo de fuegos artificiales.

Crédito: Instagram. @angela_aguilar_

Por su parte, además de anunciar su canción, el cantante compartió un video breve donde aparece besándose con Ángela; están en una habitación con textiles blancos, decorada románticamente con velas.