“Mi abuelo llegaba quejándose”. Nieto de Ramón Valdés dice que Florinda Meza fue la razón por la que “Don Ramón” se fue de “El Chavo del 8”

Miguel Valdés, nieto del legendario Ramón Valdés, fue una de las personas relacionadas con el elenco de “El Chavo del 8” que más estuvo reaccionando a los episodios de “Chespirito: Sin Querer Queriendo”. Tras el estreno del último episodio de la bioserie, habló sobre la verdadera razón por la que su abuelo dejó de ser “Don Ramón”.

También reiteró su apoyo al actor Miguel Islas, quien encarnó a Ramón Valdés en la serie. Miguel Valdés aplaudió su trabajo, dijo que es como si se hubiera “comido” a su abuelo y se transformara en él.

Nieto de Ramón Valdés dice que Florinda Meza fue la razón por la que “Don Ramón” se fue de “El Chavo del 8”

En el último episodio de “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, se aborda la triste salida de Ramón Valdés de “El Chavo del 8”. Al respecto, Miguel Valdés estuvo parcialmente de acuerdo con la representación.

El nieto de “Don Ramón” confirma algo que vimos en la serie: su abuelo ya estaba harto de la atmósfera que se había creado en la producción. “Mi abuelo llegaba quejándose de que ahora la dirección completa le pertenecía a ‘Margarita’, y que cada ámbito, incluso del set, lo estaba cambiando”.

El creador de contenido se refiere a Florinda Meza como “Margarita”, el personaje que la representaría en la serie.

Según el nieto de Ramón Valdés, para el actor se volvió frustrante la dinámica en el set. “Les decía: ‘Ramón, estás haciendo mal eso, no es así’, cuando llevaban años haciéndolo. Ahora imagínate que se sienta la jefa y te esté tronando los deditos y que te diga estás actuando mal, sí cae mal”, dijo en su video de reacción.

Miguel aclara que su abuelo no era misógino ni mucho menos, pues este hartazgo no tenía que ver con género. “Yo creo que si ella hubiera tenido otra actitud al momento de dirigir, ‘adelante Margarita, tienes muy buenas ideas, vamos’. Pero si ella actuaba como actúa en las entrevistas, ¿cómo te imaginas que va a ser esa persona de tu jefa?”.

De esta manera, Miguel Valdés se refirió a la viuda de Roberto Gómez Bolaños como la razón por la que su abuelo se retiró de “El Chavo del 8”. “La razón real por la cual mi abuelo dejó la vecindad fue por ‘Margarita’, se acabó. No le gustaba cómo dirigía”. Según Miguel Valdés, “nada más un nombre, ‘Margarita’. Por eso se fue”.

El nieto del histrión no estuvo de acuerdo que la serie estableciera que “Don Ramón” también se fue porque quería más protagonismo. “Si alguien no quería figurar en ningún momento, era él. No lo digo yo, no lo dice la familia, lo dicen todos los que estaban alrededor, incluido Roberto Gómez”.

Incluso, dio ejemplos de cómo era su abuelo. “Él quería actuar, le gustaba ganarse su lanita, se la echaba en sus carnes asadas, en invitar a toda la gente del restaurante porque se le daba la gana”.