Ella es la influencer de 14 años que murió tras padecer “un cáncer implacable”

Nuevamente las redes sociales son portadoras de tristes noticias e historias de vida que nos invitan a la reflexión. En esta oportunidad, la muerte de la influencer Zuza Beine enluta a los internautas ya que la jovencita, de 14 años de edad, combatió por 11 años a “un cáncer implacable”.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

No es la primera vez que las plataformas digitales se convierten en un espacio en donde las historias de vida llaman la atención y despiertan empatía en personas de distintos rincones del mundo. Además, la masividad de las redes sociales permite multiplicar las emociones tal como sucede actualmente tras la muerte de Zuza Beine.

¿De qué murió Zuza Beine?

La noticia de la muerte de Zuza Beine fue confirmada por su familia este martes 23 de septiembre. A través de su cuenta oficial de Instagram, la familia de la creadora de contenido comunicó que “es con los corazones rotos que compartimos que Zuza murió ayer (lunes) por la mañana”.

Según describieron, la influencer “vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable”. Esto se debe a que, cuando ella tenía 3 años de edad, fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda, una enfermedad que comienza en la médula ósea.

La joven utilizaba sus redes sociales para compartir cómo avanzaba el estado de su salud y en las últimas semanas había posteado videos en donde señalaba que le dolía mucho el cuerpo. Zuza Beine atravesó momentos muy difíciles con esta enfermedad por lo que generó gran empatía entre sus seguidores que no dejaban de apoyarla con sus comentarios.

¿Cuál fue el último mensaje de Zuza Beine?

La familia de Zuza Beine señaló en el comunicado que “vivió más plena y agradecido que la mayoría. Su ser nos cambió para siempre, y su muerte también”. En el escrito destacan que “no es coincidencia para nosotros que el último vídeo que hizo capture lo que estaba agradecida, un testimonio de una vida llena de belleza y sufrimiento”.

El último posteo que Zuza Beine realizó en su cuenta de Instagram fue el pasado domingo, un día antes de morir, en el que aparece una grabación con diferentes momentos de su vida en los que se la ve disfrutando de su vida, en medio de tan terrible enfermedad. La influencer agradeció “por las pequeñas cosas” dejando así un mensaje que cala hondo en su familia y entre quienes siguieron su historia ejemplar de lucha.