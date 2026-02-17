Esto dice la psicología de las personas que interrumpen y no dejan hablar
No dejar hablar a las personas en muchas ocasiones suele ser considerado como mala educación, aunque la psicología dice otra cosa.
Es muy cierto que cada acción o compartimento de las personas tiene una razón de ser o una explicación psicológica. Uno de estos es el impulso de querer participar, de estar interviniendo antes de tiempo al momento de sostener una conversación, lo que muchos pueden calificar de mala educación.
Sin embargo, es importante destacar que, las personas siempre buscan aportar algo positivo a la conversación y no lo hacen con el afán de molestar a otros, aunque también existe otro lado, el cual es controlar la impulsividad que llegan a sentir en ese momento. De acuerdo con los expertos, la conducta es una reacción impulsiva que ellos sienten.
¿Qué significa interrumpir una conversación, según la psicología?
Muchas personas interrumpen las conversaciones con la idea de hacerse notar, pero otros lo hacen con la intención de ser escuchados, principalmente cuando se está hablando de temas que apasionan, por lo que quieren dar su punto de vista.
Por ese motivo, cuando las personas sienten que no son escuchados del todo, recurren a la interrupción para que sean tomados en cuenta. Sin embargo, muchos piensan que esto podría significar inseguridad o miedo a ser ignorados, algo que seguramente ya han experimentado en el pasado.
A continuación, te dejamos unos puntos a considerar para mejorar y no caer en tantas interrupciones al momento de tener una conversación.
- Fijar las reglas de la conversación en grupos o familias, tomar la palabra por turnos y no interrumpir a la otra persona.
- Revisar los ejercicios que se pueden hacer para no caer en interrupciones, pues es algo que se puede trabajar.
- Practicar la escucha activa, lo que ayuda a evitar problemas y malentendidos.