Horóscopo de Nana Calistar hoy, 17 de febrero para cada signo; uno de los días más importantes, se marcan nuevos comienzos, oportunidades y amores

Ha llegado un día nuevo, y no es cualquier día; este 17 de febrero habrá mucha energía llegando a todos nosotros, donde de la mano del Horóscopo de Nana Calistar podemos tener los mensajes de los astros para acercarnos más a eso que tanto deseamos, ya sean en lo personal, en el amor, en el trabajo o en lo que está por venir.

¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 17 de febrero?

El universo te trae una noticia relacionada con el dinero que te va a caer muy bien. Puede ser un pago atrasado, un apoyo inesperado o una oportunidad que te hará encontrar calma. Solamente no te confíes, porque el dinero llega y se va si no sabes administrarte. Aprende a cuidar lo que ganas, porque luego te emocionas, gastas en cosas no tan indispensables. Es momento de cambiar tu manera de ver la vida. Ya no te claves tanto en lo negativo ni en lo que pudo haber sido.

¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 17 de febrero?

Se te marca una relación sentimental en camino, pero no te adelantes como si fuera la última oportunidad del mundo. Tú eres de los que se hacen los fríos, pero cuando alguien te llega, te pones más que intenso. Así que abre bien los ojos, porque el amor puede llegar bonito, pero también puede llegar a desordenarte si no sabes elegir. Cuida tu alimentación, mi cielo, porque ya sabes que bajar los kilos se te complica más que soltar a quien no te conviene.

¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 17 de febrero?

El universo te recuerda todo lo que has luchado para llegar donde estás. Así que no permitas que por ningún motivo nadie te baje del lugar que te has ganado con esfuerzo. Vienen propuestas de mejora en el trabajo, oportunidades que suenan bonitas, pero no te apresures. Escucha bien, analiza, porque no todo lo que brilla es oro…

¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 17 de febrero?

La vida te trae movimiento, pasión y uno que otro rumor que te va a sacudir el corazón. Se marca que podrías iniciar una relación dentro de poco, pero eso podría durar poco, porque los celos y los caracteres explosivos de ambos van a chocar como dos trenes sin frenos. ¿Y sabes qué? Disfruta lo bonito mientras dure, no fuerces las cosas.

¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 17 de febrero?

Lo primero que te digo es que debes despedirte de los amores baratos. Tú no estás para andar llenando vacíos con cualquier persona que solo llega y luego se va como si nada. Tú eres profundo, eres fuego escondido, y mereces algo mejor, no te vayas rápido sin meditar las cosas.

¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 17 de febrero?

Se vienen días en los que vas a brillar aunque tú digas que no o estés con la guardia arriba. Se marca un evento social o fiesta donde vas a ser el centro de atención, y no porque lo busques, sino porque tu energía atrae miradas. Así que prepárate porque hasta sin querer vas a andar robando suspiros. Estos días te toca sacudirte la rutina, el desamor y esa costumbre de quedarte donde ya no hay emoción.

¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 17 de febrero?

El universo te está dando una sacudida suave pero firme: deja de engañarte a ti mismo. Aprende a ver la vida como es, no como te gustaría que fuera. A veces te haces ideas vanas, te ilusionas con escenarios que solo existen en tu cabeza, y luego terminas desilusionado porque la realidad no cooperó. En el área de negocios vienen cambios positivos. No temas invertir o mover tus planes, porque te puede ir muy bien si actúas con inteligencia. Tú eres bueno para los detalles, úsalo a tu favor.

¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 17 de febrero?

Vienen días de reflexión profunda, de esos en los que te quedas viendo al techo pensando en tu vida, tus decisiones y hasta en la gente que has dejado entrar. No es para que te deprimas, es para que despiertes. Estás en un punto donde tendrás que tomar decisiones importantes.

¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 17 de febrero?

La vida te está empujando a que creas más en ti, ya basta de dudar, de esconderte detrás del temor. Tú puedes con eso y con más, sólo que a veces te gana la inseguridad y te pones a pensar de más. Es momento de amarte con todas tus fuerzas, de mostrarte al mundo tal cual eres, sin pedir permiso ni disculpas. Tú no viniste a esta vida a complacer a todos, viniste a construir tu camino.

¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 17 de febrero?

La vida te está mandando señales de que ya es hora de ponerte las pilas contigo mismo. En la salud vas a mejorar muchísimo, pero no quieras que el universo haga todo el trabajo mientras tú sigues con malos hábitos. Aquí no es magia, es disciplina: come mejor, muévete más y deja de hacerte postergar todo.

¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 17 de febrero?

Vienes con la energía muy intensa, como de esos días donde el corazón anda sensible pero el cuerpo se está cansando. Debes de tener mucho cuidado con los enredos emocionales porque por elegir algo rápido después te podrías sentir pero.

¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 17 de febrero?

A partir de hoy la vida te trae un reencuentro que no esperabas, pues una amistad del pasado podría aparecer en el lugar que menos te imaginas, aunque vas a sentir extraño, como cuando te acuerdas de algo que ya habías guardado en el cajón... Esta visita no es para que te desestabilices, es para que cierres ciclos con dignidad, no con drama. En el amor, vienen cambios que te van a mover, no tengas miedo que tú naciste para aventarte con todo, no para quedarte viendo.

