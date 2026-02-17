Estas son las cosas que no debes hacer en el Año Nuevo Chino para evitar la mala suerte

Este martes 17 de febrero, arrancan las celebraciones por el Año Nuevo Chino 2026, el cual termina el próximo 3 de marzo con el tradicional Festival de los Faroles. Cabe mencionar que, este nuevo comienzo llega llenos de muchas supersticiones y cosas que las personas piensas sobre esta fecha tan importante en la cultura china.

Incluso, algunas personas han recomendado que se deben de hacer ciertos rituales con el fin de que la abundancia y la buena suerte esté de nuestro lado. Además, se ha mencionado que se deben de evitar algunas cosas que podrían llamar a la mala suerte.

¿Qué cosas debes evitar este Año Nuevo Chino?

Este Nuevo Año Chino, el cual se encuentra fijado en el calendario lunisolar, llega para armonizar los ciclos de la luna con el movimiento solar, también con este comienzo se va a determinar lo que va a suceder con la segunda luna nueva, después del solsticio de invierno, de acuerdo a lo mencionado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También es importante destacar que este Año Nuevo Chino va a estar regido por el Caballo de fuego, el cual está relacionado con la libertad, energía, movimiento y valentía; aunque igual existen quienes lo relacionan con la creatividad.

Por tal razón, aquí te dejamos estos puntos que debes evitar a toda costa hacer durante el Año Nuevo Chino para poder evitar llamar a la mala suerte:

