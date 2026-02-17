Año Nuevo Chino 2026: Estos son los colores que debes vestir si quieres atraer la prosperidad, el equilibrio y la renovación de ciclos este Año del Caballo Fuego
¡Este martes 17 de febrero entrará el Año Nuevo Chino con grandes cambios y un ciclo nuevo por recorrer!
Este martes 17 de febrero se estará celebrando la llegada de el Año Nuevo Chino, una festividad que si bien, tiene origen muy lejos de nuestro país, poco a poco ha ganado gran popularidad y aprecio en México así como en todo el mundo, por lo que te compartiremos algunos detalles para que lo recibas de la mejor manera este 2026.
Este nuevo ciclo llegará con el Caballo de Fuego, animal que no se veía desde hace 60 años, por lo que esta nueva etapa podría traer grandes sorpresas, así como una transformación radical, asociado a personas carismáticas, así como impulsivas, quienes están listos para tomar decisiones importantes y emprender nuevos retos.
¿Qué color debo de vestirme en el Año Nuevo Chino 2026?
Si este Año Nuevo Chino buscas atraer la suerte, equilibrio, estabilidad económica y profesional estos son los colores que por nada del mundo deben faltar en tu outfit que servirán para equilibrar la energía que hay en ti en este ciclo nuevo correspondiente al Caballo de Fuego:
- Dorado: Un color que nunca falla en esta festividad es el que representa la riqueza y abundancia. Sobre todo se recomienda para atraer la estabilidad económica y el reconocimiento profesional.
- Verde Esmeralda: Este color es asociado con el crecimiento y la renovación, además de equilibrar lo que el Año del Caballo de Fuego pueda traer en cuestión de energía.
- Azul zafiro o marino: Equilibrará el calor de el Caballo de Fuego, podría ser un anuncio de lo que se viene este año, por lo que no está de más estar prevenidos con algo más suave.
- Blanco perla: Este tono es ideal para los nuevos comienzos, todo inicio siempre es bien visto contar con la claridad que este color representa.
- Negro: Lejos de ver con la "etiqueta", este color es asociado a la restauración del equilibrio, así como para "reponer" temas de descanso.