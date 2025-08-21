Influencer tentó a la muerte y casi termina decapitada

En ocasiones las situaciones trágicas llegan de la manera menos esperada. Así estuvo a punto de sucederle a esta influencer australiana, quien contó en sus redes sociales cómo después de un evento al que asistió, el subirse a su carro y viajar a casa le causaría la muerte. ¿Tuvo un accidente automovilístico? Aquí la historia completa.

Te puede interesar - ¿Quién le pasó a este “Influencer de Dios” que terminó muerto?

¿Qué le pasó a esta influencer que casi termina decapitada?

Eli Moulton es una figura local reconocida en redes sociales, así lo indican sus 10, 200 seguidores en Instagram. Está relacionada con el contenido de estilo de vida y belleza, situación que le permitió asistir a la gala de un evento de BMW. Sin embargo, en el regreso a casa tuvo un accidente que la dejó herida del cuello.

La creadora de contenido relata que se subió al auto y su bufanda casi genera una decapitación. “Un recordatorio para las chicas: ¡Quítense el pañuelo antes de entrar o manejar maquinaria pesada! Casi me muero al enredar el pañuelo debajo del coche camino a casa”. En conclusión, estuvo a punto de morir por un accesorio de moda que realmente la metió en un severo problema.

¿Hubo consecuencias por este accidente para la influencer australiana?

No indicó que requiriera atención médica y solamente comunicó que sufrió una quemadura en el cuello. Sin embargo, no resultó en nada grave. Una testigo del suceso indicó que esa experiencia fue como vivir una escena de película de terror. Pese a que no hubo una crónica detallada del accidente, ese tipo de evento pudo generar múltiples trágicos finales.

Aunque la bufanda sea un accesorio insignificante, si ella estaba al volante, pudieron generarse daños físicos o incluso hacerla perder el control del automóvil. Pero solamente quedó en una anécdota, por lo que muchos de sus seguidores y amigos se sintieron afortunados de publicarle mensajes alrededor de lo ocurrido por culpa de su accesorio de moda para una noche de gala.

Seguir leyendo - ¿Por qué esta influencer falleció participando en un tratamiento anti sudor?