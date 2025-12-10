Muere actor a los 50 años tras varios días en el hospital

Una vez más el mundo del espectáculo se viste de luto y esta vez fue por la inesperada muerte del actor y conductor Gaspar Valverde . El también comediante tenía 50 años de edad y había sido internado la semana pasada tras descompensarse.

Han sido las redes sociales el escenario en donde se confirmó la triste noticia de su fallecimiento y en donde su familia, colegas y amigos lo están despidiendo con profundo dolor.

¿Cómo se confirmó la muerte de Gaspar Valverde?

La confirmación de la muerte de Gaspar Valverde fue comunicada en redes sociales por su esposa Karina Vignola con quien el actor tenía dos hijas, Luana y Alina. Con imágenes de la familia, la también actriz compartió un emotivo mensaje.

“Hoy te despedimos con el alma rota de dolor, solo me queda agradecerte por darme lo más hermoso de mi vida, nuestras princesas que llegaron con tanto amor. Siempre vas a estar en nuestros corazones y sé que estés donde estés nos vas a cuidar y proteger. Brindo por los hermosos momentos vividos. Te fuiste en Paz. Te vamos extrañar. Hasta siempre Gaspi”, escribió la esposa del comediante.

¿De qué murió Gaspar Valverde?

La muerte de Gaspar Valverde se confirmó el pasado lunes 8 de diciembre pero fue la semana pasada cuando el conductor tuvo que ser internado de urgencia al descompensarse. De acuerdo con los médicos que lo atendieron, había sido diagnosticado con un aneurisma cerebral que lo dejó internado.

Lamentablemente, los exámenes médicos lo declararon con muerte cerebral por lo que el dolor invadió a su familia y a quienes trabajaban junto a él. Gaspar Valverde es recordado en plataformas digitales con mensajes de mucho dolor, incluyendo Canal 10 (Uruguay) en donde se desempeñaba: “Despedimos con profundo dolor a alguien querido, cuya calidez, humor y generosidad dejaron huella en todos los que tuvieron la fortuna de cruzarse en su camino. #QEPD Gaspar Valverde”.