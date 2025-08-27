Halla muerto a reconocido periodista; noticia fue anunciada en un programa en vivo

Se dio a conocer el lamentable fallecimiento del maquillista de TV Travis Renee Baldwin. Sin embargo, el mundo de la televisión no deja de salir del estupor debido a que recientemente murió Javier Cid.

Flavio Peniche recuerda cuando él fue parte de un accidente en set. [VIDEO] El accidente de Alec Baldwin hace recordar a Flavio Peniche algo similar que él vivió. El agrega que es un dolor que nunca se va.

La noticia se dio a conocer en vivo por lo que dejó a muchas personas consternadas ante tal sorpresa. El periodista y conductor de televisión murió a los 46 años de edad.

¿Cómo se informó la muerte de Javier Cid?

Pepa Romero fue la encargada de dar a conocer la triste noticia durante la emisión del programa “Y ahora sonsoles”. La conductora se mostró muy conmocionada a la hora de anunciar el deceso de su colega.

Las redes sociales inmediatamente comenzaron a hacerse eco de la situación. Muchos colegas dejaron en sus perfiles las condolencias a la familia como así también una despedida para Javier Cid.

El periodista trabajaba en el medio El Mundo, donde se desempeñaba como Jefe de sección del suplemento Gran Madrid. El medio en cuestión manifestó el dolor ante la gran perdida.

https://x.com/laSextaXplica/status/1959403150718185821?t=zbmxAbIYJapd0-jnwV8lOA&s=09

¿De qué murió Javier Cid?

Lo que se sabe hasta el momento es que Javier fue encontrado sin vida el pasado 22 de agosto en el interior de su casa que se ubica en el barrio de La Latina, en Madrid. No hay certeza sobre lo que le ocurrió pero se está investigando al respecto.

El periodista nació en Zamora, España en 1979 y desde joven mostró mucho interés en el periodismo. Su trabajo lo llevó a consolidarse con una carrera muy respetada y siempre se presentó como una persona clara en sus pensamientos.

Fue un pilar muy importante en el medio El Mundo, donde como mencionamos anteriormente, se desempeñaba como jefe de sección del suplemento Gran Madrid. Sin dudas su ausencia será irreparable.