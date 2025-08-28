Jenni Rivera ingresará en el Salón de la Fama de su universidad en Estados Unidos

A casi trece años de su partida, el legado de Jenni Rivera sigue vivo y continúa recibiendo importantes homenajes. La cantante mexicoamericana, conocida mundialmente como “La Diva de la Banda”, será reconocida en el Salón de la Fama del Long Beach City College (LBCC), institución en la que estudió y que hoy la honra como una de sus ex alumnas más destacadas.

Este homenaje no solo celebra su aporte musical, sino también su labor como activista en defensa de los inmigrantes y de la comunidad latina en Estados Unidos. El evento tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, durante la ceremonia anual organizada por la Long Beach City College Foundation.

Reconocimiento a su trayectoria

Jenni Rivera, nacida en Long Beach en 1969, alcanzó una de las carreras más influyentes dentro de la música regional mexicana. A lo largo de su trayectoria artística acumuló premios como nueve galardones Lo Nuestro, dos Billboard, 22 Billboard de la Música Latina y cuatro nominaciones a los Latin Grammy, consolidándose como una de las voces más poderosas del género.

El reconocimiento será recibido por su hija Jacqie Rivera, quien actualmente dirige Jenni Rivera Enterprises, empresa encargada de mantener vivo el legado de la artista. Jacqie destacó que su madre siempre fue una mujer determinada y soñadora, y que su paso por el LBCC fue clave para creer que todo era posible.

Un legado que inspira

Autoridades del colegio subrayaron que Rivera continúa siendo una fuente de inspiración para estudiantes y artistas. Mike Muñoz, superintendente del LBCC, señaló que la intérprete enseñó lo que significa superar obstáculos y mantenerse fiel a las raíces mientras se utiliza el éxito como una herramienta para ayudar a los demás.

Con este reconocimiento póstumo, la comunidad académica de Long Beach reafirma que la historia de Jenni Rivera trasciende fronteras, recordando que sus luchas, su voz y su compromiso siguen inspirando a nuevas generaciones en México y Estados Unidos.