Jenni Rivera sacó a su hija Chiquis Rivera del testamento.

Chiquis Rivera está fuera del testamento de su mamá, Jenni Rivera.

Tras la noticia de que Rosie Rivera enfrentó una segunda auditoría por la herencia de su hermana Jenni Rivera, Juan Rivera rompió el silencio en exclusiva para nuestro programa Ventaneando.

El hermano de la Diva de la Banda confirmó que la noticia se filtró por accidente y generó gran controversia.

“A mí no me pueden hacer nada porque yo soy un empleado, eso es para mi hermana Rosie. No es la primera auditoría que se hace. La primera fue hace dos años, pero fue en privado. Se ha filtrado la noticia. También hemos manejado el testamento de Jenni en privado”, confesó.

Juan confirmó que su fallecida hermana dejó muy claro su testamento y bienes repartidos entre sus hijos.

Mi hermana dejó bien estipulado en el testamento, qué cantidad se les tenía que entregar de dinero a mis sobrinos. Jenni dejó bien indicado a que edad porque hay gente que no está madura

Trabajó toda su vida para dejarles algo a sus hijos. Cuando Jenni dejó a Rosie de albacea, solo era de lo que ella tenía en ese entonces. El trabajo de Rosie no era hacer crecer el legado, solo era repartir el dinero

El hermano de la Mariposa de Barrio también confirmó que todo el dinero generado, siempre entró al fondo de su fallecida hermana.

Empezamos a trabajar con regalías, productos, temas inéditos y equis. Todo ese dinero entra como en un embudo, que va para el mismo lugar, el fondo que dejó Jenni. Ese fondo se reparte entre los cuatro hijos, porque Chiquis no fue dejada ahí

Juan Rivera confirma que Jenni Rivera sacó a Chiquis de su testamento

Juan Rivera rompió el silencio y confirmó que su sobrina Chiquis Rivera no figura en el testamento de su fallecida hermana Jenni.

Me imagino que a mi sobrina Chiquis le duele mucho, vivió los últimos meses de Jenni Rivera con un escándalo tremendo. A la familia se le leyó el testamento. A nosotros no nos interesa porque es dinero de los niños

Sin embargo, expresó que Chiquis Rivera siempre es tomada en cuenta para los asuntos legales de su fallecida mamá.

Eso es algo que siempre se me ha hecho bien chido de Rosie y de mis sobrinos. Para cualquier decisión financiera se toma en cuenta a los niños y está en correo. Siempre le dan ese lugar a su hermana Chiquis Rivera

Por último, Juan refrendó que Chiquis Rivera si merece figurar en el testamento de su fallecida mamá.

“Sí se merece algo de ahí. Yo no voy a ser un cobarde ni le voy a dar la espalda a mi sobrina. Mi sobrina se merece algo de la fortuna de mi hermana Jenni, pues trabajo mucho con mi hermana, hizo crecer la empresa y eran casi como esposa y esposa”, concluyó.

