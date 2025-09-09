inklusion logo Sitio accesible
Jezzini deja en suspenso a fans tras participación en Venga La Alegría; dará anuncio importante en sus redes

Durante su participación en Venga La Alegría, el influencer Jezzini dijo que se sometió a una hipnosis durante su ausencia en redes sociales.

Con un look completamente diferente al que solía mostrar en redes y un tono de misterio, el influencer Jezzini, quien pidió ser llamado Zinni, dio a conocer que alrededor de las 13:00 horas de este martes 9 de septiembre dará un anunció importante a través de sus redes sociales.

¿La culpa es de la hipnosis? ¡Así apareció Jezzini, ahora Zinni, en Venga La Alegría!

TV Azteca
[VIDEO] Jezzini, ahora Zinni, apareció en televisión nacional dentro de Venga La Alegría, generando conmoción entre sus seguidores y millones de espectadores. Aquí el video completo.

Durante su participación en Venga La Alegría, el tiktoker aseguró que durante su ausencia en plataformas digitales se debió porque fue sometido a una hipnosis, la cual, dijo, le ‘despertó otra consciencia’, pero aseguró que se encuentra en perfectas condiciones.

“México, estoy bien. Me llamo Zinni y tengo algo que decirles hoy a la 1:00 de la tarde. Todo va a cambiar. La hipnosis me despertó otra conciencia. Pude meter mi subconsciente en una mano y ahora ver a través de él. México, bienvenidos a mi Big Bang”, externó durante el matutino de la televisora del Ajusco.

¿Qué hizo Jezzini cuando desapareció de redes?

A inicios de mes, obligado por su madre y equipo de trabajo, el influencer sacó un comunicado explicando que durante su ausencia en redes se dedicó a “pensar en esa cierta inocencia que los años me robaron; una inocencia que es en realidad un valemadrism* que se nos arrebató cuando la vida de repente se trató sobre tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio”.

Semanas después, una usuaria de TikTok identificada como @frydacony, publicó un video en donde se muestra a Jezzini bailando en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Dicho post se subió un día antes de la participación del influencer en Venga La Alegría.

