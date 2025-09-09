Jezzini deja en suspenso a fans tras participación en Venga La Alegría; dará anuncio importante en sus redes
Durante su participación en Venga La Alegría, el influencer Jezzini dijo que se sometió a una hipnosis durante su ausencia en redes sociales.
Con un look completamente diferente al que solía mostrar en redes y un tono de misterio, el influencer Jezzini, quien pidió ser llamado Zinni, dio a conocer que alrededor de las 13:00 horas de este martes 9 de septiembre dará un anunció importante a través de sus redes sociales.
¿La culpa es de la hipnosis? ¡Así apareció Jezzini, ahora Zinni, en Venga La Alegría!
Durante su participación en Venga La Alegría, el tiktoker aseguró que durante su ausencia en plataformas digitales se debió porque fue sometido a una hipnosis, la cual, dijo, le ‘despertó otra consciencia’, pero aseguró que se encuentra en perfectas condiciones.
“México, estoy bien. Me llamo Zinni y tengo algo que decirles hoy a la 1:00 de la tarde. Todo va a cambiar. La hipnosis me despertó otra conciencia. Pude meter mi subconsciente en una mano y ahora ver a través de él. México, bienvenidos a mi Big Bang”, externó durante el matutino de la televisora del Ajusco.
¿Qué hizo Jezzini cuando desapareció de redes?
A inicios de mes, obligado por su madre y equipo de trabajo, el influencer sacó un comunicado explicando que durante su ausencia en redes se dedicó a “pensar en esa cierta inocencia que los años me robaron; una inocencia que es en realidad un valemadrism* que se nos arrebató cuando la vida de repente se trató sobre tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio”.
Semanas después, una usuaria de TikTok identificada como @frydacony, publicó un video en donde se muestra a Jezzini bailando en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Dicho post se subió un día antes de la participación del influencer en Venga La Alegría.