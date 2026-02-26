Jhayco confesó que él escribió la ‘tiradera’ contra Nodal

La polémica tras el lanzamiento de la canción “Rosita” sigue entre los temas más comentados de los últimos días. Es que la frase en la que se hace alusión al matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha despertado una avalancha de críticas por lo que el cantante y productor Jhayco rompió el silencio.

Jhayco utilizó sus redes sociales para referirse a la polémica que lo tiene como protagonista y cargó contra quienes enfocaron sus críticas en Rauw Alejandro y Tainy. El artista confirmó ser el autor de la polémica frase pero aclaró que no hubo mala intención.

¿Jhayco fue el autor de la frase sobre Christian Nodal?

Fue en su cuenta de X que Jhayco rompió el silencio ante la polémica tras el lanzamiento de “Rosita”. El artista puertorriqueño señaló: “Yo Jesús M. Nieves Cortés encuentro injusto el señalamiento a mis colegas que participan en la canción “Rosita” y como han sacado de contexto una barra que escribí por tomar de ejemplo que Christian Nodal se dejó y luego se casó rápido”.

Así, el artista precisó que fue él quien escribió la frase sobre Christian Nodal y aclaró que “en ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada ya que tod@s los aquí involucrados somos figuras públicas (artistas) que estamos expuestos a los medios y al qué dirán”.

El lamento de Jhayco

El productor puertorriqueño dijo lamentarse de que “un junte tan histórico y tan hecho de corazón lo laceren queriendo siempre brindar la perspectiva de una guerra ocular entre hombres y mujeres que la verdad no existe”.

Jhayco también hizo alusión al distanciamiento que había tenido con Rauw Alejandro al manifestar que “Rauw y yo acabamos una guerra sin sentido por años y ya en esta etapa de madurez entendimos que la mejor manera de retribuirle al público el tiempo perdido es juntándonos para darles lo que quieren escuchar que es buena ‘Música’”.

Finalmente, el artista dijo que espera “poder haber aclarado mi punto de vista y si no están de acuerdo está bien lo entiendo y lo respeto”. Además, mandó un mensaje directo a Cazzu, quien se había manifestado contra la frase de Jhayco, a la que le deseó “éxito y felicidades por su nueva gira y nuevo álbum Latinaje. Aquí no hay rencor hay amor pa’ to el mundo”.