El lavabo tiene una gran variedad en el mercado, como lo son estas 7 ideas de opciones más aesthetic. Pero debajo de este recipiente se puede instalar un mueble que será de gran ayuda para organizar los artículos de uso personal, como lo son estas 4 opciones al estilo industrial.

De acuerdo con un artículo del portal The Home Depot, el estilo industrial ha tomado terreno en el diseño de interiores debido a que da una estética urbana y moderna, pero sin perder los detalles minimalistas y vanguardistas. Estas son las 4 ideas para transformar tu baño moderno en vintage con poco dinero.

El estilo industrial va perfecto con los baños, por lo que estas opciones de mueble del lavabo le van muy bien, pues formará parte de la decoración al ocultar la tubería, pero hay otras opciones en las que esta está expuesta.

Opciones de mueble de lavabo

1. Base abierta: Esta opción es sencilla debido a su estructura de hierro con repisas para colocar las toallas, plantas decorativas o canastas de fibras naturales para almacenar demás objetos.

4 opciones para sustituir el mueble del lavabo por diseños estilo industrial|Pinterest

2. Tipo locker: Este mueble está inspirado en los casilleros metálicos, con una puerta y estructura de acero, lo que lo hace ver de tipo industrial.

4 opciones para sustituir el mueble del lavabo por diseños estilo industrial|Pinterest

3. Madera: La estructura del mueble está hecha de metal y cubierta con madera. Esta opción es ideal para baños pequeños con diseño minimalista, pues ocultará la tubería de drenaje.

4 opciones para sustituir el mueble del lavabo por diseños estilo industrial|Pinterest

4. Máquina de coser: Un diseño totalmente diferente, pues la base de este mueble de lavabo está hecha de una máquina de coser antigua, de esas que ya no se ven en la actualidad.

4 opciones para sustituir el mueble del lavabo por diseños estilo industrial|Pinterest

Cabe destacar que cambiar este mueble es una opción para darle un toque tipo industrial, pero también hay otras maneras para hacerlo, como cambiar colores y tonalidades, así como la iluminación y el piso por concreto. Un plus de estas opciones es que tú mismo puedes hacerlos, siempre y cuando tengas la herramienta adecuada.