Emiliano Aguilar explota contra Arcángel tras polémica por la Conquista

Luego de la polémica, Emiliano Aguilar se suma a la tendencia después de que reaccionara públicamente a las palabras de Arcángel, quien recientemente desató un intenso debate tras hablar sobre la conquista española durante un concierto en Madrid. Desde el primer segundo, las palabras del reguetonero provocaron opiniones divididas en redes sociales, pero fue la respuesta del hijo mayor de Pepe Aguilar la que terminó encendiendo todavía más la conversación.

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¿Qué dijo Arcángel?

Recordemos que Arcángel realizó un discurso durante un concierto en Madrid donde desafortunadamente expresó que no consideraba necesario que España pidiera disculpas por la conquista. Estas palabras hicieron mucho ruido y se viralizaron, pues tocaron varios temas sensibles para los latinos. Fue por eso que sus declaraciones causaron mucho ruido.

Emiliano Aguilar respondió con molestia

La polémica escaló cuando Emiliano Aguilar utilizó sus redes sociales para defender a los mexicanos y su gente y lo hizo criticando directamente al cantante puertorriqueño. En sus videos compartidos en sus redes, dejó claro que no estaba de acuerdo con las declaraciones de Arcángel y le pidió más respeto para Latinoamérica. El cantante no quedó conforme con eso y publicó otro mensaje todavía más fuerte, lo que terminó convirtiéndolo en uno de los temas más comentados alrededor de toda la controversia.

Arcángel terminó ofreciendo disculpas

Tras la polémica, Arcángel no tuvo de otra más que disculparse y decir que nunca tuvo que faltar el respeto a la gente ni mucho menos minimizar el sufrimiento histórico de los pueblos originarios. El cantante aseguró que el mensaje que él quería transmitir era uno que hablara de unión, respeto y reflexión cultural. En redes sociales celebran que él pudiera expresarse, pues todos tienen derecho, pero la mayoría considerará que ambas figuras solo quieren llamar la atención.

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