Jorge Pascacio es CONDENADO a prisión por violencia de género contra Vanessa Bauche: “Por primera vez un actor profesional es condenado”

La actriz Vanessa Bauche celebró la sentencia condenatoria en contra del actor de "Rosario Tijeras", Jorge Pascacio López, tras un proceso legal que inició en 2020. La denuncia surgió por presuntos actos de acoso, hostigamiento y violencia de género ocurridos durante el rodaje de una serie donde compartían créditos. Luego de varios años de litigio, un juez dictó una pena de un año de prisión, además del pago de una compensación económica por reparación del daño.

La resolución fue dada a conocer públicamente esta semana, y fue a través de las redes sociales que la actriz detalló información sobre este proceso legal, donde se expresó que "por primera vez un actor profesional es condenado".

Asimismo, se reveló que este proceso inició durante la pandemia donde se encontraba en un momento de vulnerabilidad, lejos de su familia y en un entorno laboral donde se ejercía acoso, humillación, difamación y riesgo sanitario al ser besada fuera del guion por su agresor, quien en ese entonces era positivo a Covid-19.

Ante esta resolución Bauche calificó el fallo como un precedente importante para la industria del entretenimiento en México, al considerar que fortalece la protección de las víctimas y promueve espacios laborales libres de violencia. La actriz también ha señalado que esta decisión representa una forma de justicia no solo personal, sino colectiva, al enviar un mensaje sobre la importancia de denunciar y dar seguimiento legal a este tipo de conductas.

Por su parte, la defensa de Pascacio López ha informado que continuará con los recursos legales correspondientes.