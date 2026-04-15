El patio es una gran zona de la casa, ya que se puede transformar en un jardín japonés con estas 4 ideas o en una zona de descanso para pasar las tardes a la intemperie en los días cuando la temperatura incrementa y los rayos del sol se intensifican. Por ello, traemos para ti estos modelos de techo para hacer que tu hogar se vea tipo industrial moderno.

Estas 4 ideas de techo son ideales para proteger el patio de los rayos del sol o de la lluvia, si es que decides remodelar tu patio en una zona de descanso al instalar un sofá o un pequeño comedor para degustar alimentos afuera. Cabe resaltar que este tipo de materiales son resistentes, por lo que son una buena opción. Estas son las 9 ideas para que este espacio se vea como nuevo con poco presupuesto.

Las ideas de techo para patio tipo industrial

1. Láminas: La lámina galvanizada es muy utilizada en techos de bodegas o naves industriales al ser muy duraderas, pero para el patio de la casa se recomiendan las translúcidas, ya que dejan pasar la luz natural durante el día, por lo que es una buena idea si es que en este espacio tienes plantas que requieren del sol indirectamente.

4 ideas de techo para tu patio y hacer que tu casa se vea de tipo industrial moderno|Pinterest

2. Teja: Este tipo de material es uno de los más económicos en la construcción, pero sobre todo le dará a tu patio ese toque tradicional y colonial. Lo mejor de todo es que la teja es económica, por lo que tendrás un techo de estilo campestre.

4 ideas de techo para tu patio y hacer que tu casa se vea de tipo industrial moderno|Pinterest

3. Policarbonato: Este tipo de material con una estructura metálica es de lo mejor del mercado por encima del vidrio, ya que este se puede romper y causar daños. Es fácil de instalar y lo mejor es que es más barato que sus principales competidores en techos.

4 ideas de techo para tu patio y hacer que tu casa se vea de tipo industrial moderno|Pinterest

4. Pérgolas de metal: Este tipo de estructura puede ir sola sin la necesidad de un techo, ya que en algunos diseños sus vigas están muy pegadas, lo que da sombra con algunas entradas de luz natural. Cabe mencionar que es una buena idea para cubrirse un poco del sol, pero no así de la lluvia.