José Emilio Levy lanza polémico mensaje sobre el esposo de Ana Bárbara

Tras todo lo que se está suscitando en la vida marital de Ana Bárbara, quien fue cuestionado sobre la posible infidelidad hecha por Ángel Muñoz… es José Emilio Levy. El joven se mostró sorprendido de lo sucedido pero aseguró que él tenía la razón en caso de confirmarse la aventura que tuvo el empresario con una mujer del medio.

¿Por qué José Emilio Levy atacó de nuevo al esposo de Ana Bárbara?

Esta situación ya tiene tela de dónde cortar, pues hay un vínculo muy cercano entre la cantante y el joven. Sin embargo, ahora que se está manejando un escándalo alrededor de la vida de matrimonio de Ana, la situación recayó en buena medida en las palabras que José Emilio Levy siempre ha comunicado respecto a su opinión del todavía esposo de Bárbara.

Por ello, fue contundente al momento de emitir sus nuevas declaraciones cuando le preguntaron cómo estaba y qué opinaba: “Pues todo bien, bastante todo tranquilo, impactado… Unas fotos bastante comprometedoras. Mira, si esto no es falso, estoy en shock… Pues el tiempo me dio la razón, ¿no? Ya nos dimos cuenta realmente quién es Ángel… Es una mala persona. Es una persona que le ha hecho un mal impresionante a Ana Bárbara”.

Es decir, en su nueva interacción con los medios, no dudó en dejar clara cuál ha sido su postura durante todo este tiempo en contra del empresario. El mismo José le ha colocado la culpa total al distanciamiento que tiene con la exponente del regional mexicano. Por ello, su voz causó bastante ruido en las últimas horas donde Ana Bárbara está en el foco de los diferentes espacios mediáticos.

Según informes recientes de marzo de 2026, surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, con Adriana Toval una joven costarricense con quien mantenía una relación de trabajo. Sin embargo, la información no ha sido confirmada y se maneja en el ámbito de los chismes del espectáculo.

¿Quién es José Emilio Levy y cuál es su relación con Ana Bárbara?

El hoy joven de 21 años es nieto de Talina Fernández e hijo de Mariana Levy, quien lamentablemente falleció en el 2005. Dado que Ana Bárbara se casó con José María Fernández, ella los crió como a sus propios hijos. Incluso, cuando la pareja se divorció en 2011, se indica que Ana quiso estar cercana a él. Pero comenzó un distanciamiento que en gran medida se debía a Ángel Muñoz.

Aparece en escena de manera clara después de que se confirmara que en el pasado trató de vender material de la cantante, pero al final fue descubierto. Hoy la información sigue circulando y se espera aclaración de la pareja con lo que pasará de este supuesto acto de infidelidad del empresario en contra de Ana Bárbara.