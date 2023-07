José Emilio Fernández Levy se reencontró con su hermana. ¿Qué pasó?

José Emilio Fernández Levy, hijo de la finada Mariana Levy, detalló en entrevista exclusiva para Ventaneando cómo fue el encuentro que sostuvo con su hermana María el día del funeral de su abuela Talina Fernández, luego de que la sucesión testamentaria de su madre los ha distanciado y contrariado.

¿Qué dijo José Emilio? El joven de 19 años reveló que en aquel encuentro lo primero que hizo fue abrazar a su hermana María, quien resintió bastante la partida de su abuela Talina Fernández. “Lo primero que hice fue irla a abrazar y decirle que aquí estaba”.

Programa 13 julio 2023 | José Emilio Fernández Levy reencuentra a su hermana.

“Ella vivió con ella, ella estuvo pues toda su infancia, toda su adolescencia. Yo siento que pues fue como su segunda mamá. Le dije: ‘Yo sé lo que era mi abuela para ti más que para nadie, lamento mucho tu pérdida, lamento mucho nuestra pérdida y aquí estoy para ti siempre’”, agregó.

De igual forma, José Emilio Fernández Levy declaró que le hizo saber a su hermana que estaba con ella. “Le dije que la amaba, que quería estar bien con ella, que la extrañaba, que por favor ya dejáramos de pelear, que dejáramos este tema de la herencia de lado y que volviera la unión porque la extraño muchísimo”.

¿Qué dijo su hermana? Al preguntarle sobre qué había dicho o hecho su hermana al respecto, José Emilio Fernández Levy declaró que María no dijo nada y únicamente lo abrazó, lo besó, lo calmó y fue como un “tranquilo, todo está bien, ya no pienses en eso”.

José Emilio no evade el tema de que quizás el retraso de la repartición de la herencia de su madre, tiene que ver con que él y Paula malgasten el dinero. “A lo mejor María tiene miedo de que Paula y yo no estemos lo suficientemente maduros para controlar ese dinero y piensa que nos los vamos a gastar en lo que sea, no sé, coches, fiesta, ropa, viajes, y digo, si es ese el tema, se lo agradezco por estarnos cuidado y espero que sea por eso que esté trabado”.

¿Cuál es el vínculo que tiene con su hermana Paula?

Sobre el vínculo tan estrecho que lo une a su hermana, José Emilio Fernández Levy dijo: “Paula es, lo puedo decir así, el amor de mi vida. Es la persona que más me entiende, es la persona que ha sufrido exactamente lo mismo que yo, es la persona que más me ha apoyado, la persona que más ha estado conmigo”.

¿Qué dijo sobre el papel que jugaron sus tíos en la herencia de su madre?

Sobre el trabajo que sus tíos Patricio y Coco hicieron como albaceas de la herencia de su madre, antes de Carolina Capilla, el nieto de Talina Fernández declaró que “Pato no hizo nada, pero tampoco restó, después Coco fue el albacea y surgieron conflictos, también María tuvo un conflicto con él, pero estoy seguro que nunca ha hecho nada para hacernos mal ni hacernos daño y pues, ha hecho las cosas lo mejor que ha podido. (Coco) También ha tenido una vida difícil”.

Y es gracias a sus tíos Patricio y Coco, Emilio lanzó un reclamo que nada tiene que ver con la herencia de su madre. “Me dolió mucho que me avisaran el mismo día que se murió mi abuela, quedé un poco molesto con mis tíos, pero después los entendí, ya no querían estresar a nadie más. Me duele no haber sido el mejor nieto, pero el momento que estuve con ella, que la iba a visitar yo le daba todo mi amor y nos la pasábamos increíble, nos llenábamos de abrazos, de besos, de pláticas de la historia”.

¿Cómo le afectó el divorcio de su padre de Ana Bárbara?

José Emilio Fernández Levy reveló el impacto que le provocó el divorcio de su padre José María Fernández El Pirru, de Ana Bárbara, a quien considera hasta ahora como su segunda madre por haberse hecho cargo de su hermana Paula y de él luego de la muerte de Mariana Levy.