¿Quién es José Emilio Levy, quien traicionó a Ana Bárbara?

José Emilio Levy se defendió de todos los que le acusaron por su manera de traicionar a la cantante Ana Bárbara. En las horas recientes su nombre se transmitió en los distintos medios de comunicación, donde se le catalogó como alguien que lastimó a la que se convirtió en su madre tras el fallecimiento de la actriz Mariana Levy.

Lo que trascendía en días anteriores es que existía un distanciamiento entre Ana y José Emilio, sin embargo la cantante de norteño rompió en llanto en una charla que tuvo ante los medios y por ello se conoció la noticia de que su hijastro quiso vender una nota sobre la artista, situación que cruzó los límites del cariño y la confianza existentes entre ellos.

¿Quién es José Emilio Levy, quien traicionó la confianza de Ana Bárbara?

El joven de 20 años está envuelto en un escándalo bastante fuerte, pues se confirmó que quiso vender una nota de su madrastra, según sus propias palabras, para comer. Allí también indicó que las cosas no sucedieron de manera tan literal según lo dicho por Ana Bárbara, sin embargo sí lo reconoció y la gente lo ha criticado fuertemente.

Emilio es hijo del empresario José María Fernández y nieto de Talina Fernández. Nació en el 2004 y su madre murió un año después por un ataque al corazón presumiblemente provocado por un intento de asalto en su contra. Después Ana Bárbara se casó con su papá y la cantante lo crió como su propio hijo. Hoy él mismo se dice abandonado por la gente que lo rodea y en estos momentos cargando con las consecuencias de sus actos.

¿Qué hizo José Emilio Levy en contra de Ana Bárbara?

La ruptura de la relación se da porque el muchacho intentó vender una nota de Ana Bárbara para pagarse un plato de comida. Sin embargo él mismo confesó que no la grabó y que la nota iba por la línea de que él estaba abandonado por todos, incluida la cantante. Al final dicho artículo no se publicó y reafirmó que la información no era nada comprometedora, aunque la propia artista indica que todo lo que ha dicho Emilio es “una bola de estupideces”.

