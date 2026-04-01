Muere famoso artista de forma inesperada; su último video en redes ha conmocionado a muchas personas

El pasado lunes 30 de marzo se dió a conocer la noticia de que el acordeonista José Luis Zuluaga de León había fallecido. El artista también fue conocido como "Joche Zuluaga" y destacó por ser uno de los grandes representantes del vallenato en Colombia.

¿De qué murió el músico "Joche Zuluaga"?

José Luis Zuluaga de León, reconocido músico que destacó en el género del regional colombiano murió a causa de un infarto, según lo reportó su familia y amigos. Esta noticia sin duda ha conmocionado a todo su público, mismo que seguía su carrera de cerca, que escuchaba sus canciones o tuvo la oportunidad de escucharlo en vivo.

A través del último video que el músico compartió en su cuenta de instagram se ha generado mucha conmoción por parte de diversos usuarios, mismos que han reaccionado con mucha tristeza luego de la lamentable noticia. Mensajes como “Dios te tenga en la gloria mi hermano”, “Vuela alto maestro”, “Que dolor me dejas”, “Dios lo reciba en su santo reino”, entre otros son algunos de los que se encuentran en los comentarios del video en donde se le puede ver al artista interpretar un tema.

¿Quién era "Joche Zuluaga"?

José Luis Zuluaga de León fue un músico colombiano que luego de su tema "La dueña de mi suerte" junto a Ramiro Padilla alcanzó un gran reconocimiento en la industria, colocándose como uno de los favoritos en su país. La canción se estrenó en el año 2001, Alberto "Tico" Mercado fue quien la compuso y el tema formó parte del álbum “Sin fecha de vencimiento”.

Una de las características de "Joche Zuluaga" fue que siempre intentó mantener vivas sus raíces culturales a través de su música. Tuvo diversas presentaciones en lugares como festivales y espacios comunitarios.

Luego de su muerte La Alcaldía de Mompox se pronunció ante la noticia diciendo “El municipio pierde a uno de sus exponentes culturales más valiosos”. Por otro lado, en redes sociales contaba con más de cinco mil seguidores. No solo destacó como artista sino también como profesor de música y agente inmobiliario, demostrando gran versatilidad en cada una de sus profesiones, pero al mismo tiempo una gran pasión por ellas.