ÚLTIMA HORA: Aaron Mercury reta a Juan de Dios Pantoja a subirse al ring de Supernova

Aaron Mercury noqueó en menos de 2 minutos Mario Bautista en una de las peleas más esperadas de Supernova Génesis 2026. El creador de contenido intercambió durante varios segundos con el cantante, sin embargo, fue el mexicano quien con varios volados pudo imponerse a su compatriota, quien tuvo que ser atendido por los médicos; sin embargo, el vencedor de este conflicto fue cuestionado sobre con quién querría pelear y fue aquí donde hizo oficial su retó a Juan de Dios Pantoja.

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¿Quién es Juan de Dios Pantoja?

Tras concluir la pelea y haber ganado, Aaron Mercury retó oficialmente a Juan de Dios Pantoja. El influencer mexicano nació en Mazatlán, Sinaloa y fue a través de esta plataforma de videos donde pudo alcanzar la fama luego de conectar con determinada audiencia; su creador como creador de contenido inició con multimedias muy variados, los cuales se centraban en paseos, retos virales, viajes, de comedia, amigos y familia.

Por otro lado, su carrera como influencer también se ha visto marcada por hechos muy polémicos, y uno de los más recordados fue el que sostuvo con Kenia Os cuando ella, Kimberly Loaiza y el propio Pantoja crearon un grupo que llevó como nombre Jukilop.

La amistad se rompió cuando Kenia hizo una serie de denuncias contractuales, falta de asesoría legal y pérdida de acceso total a sus redes sociales luego de su salida; la pareja se defendió argumentando que, su versión asegurando que el crecimiento de la influencer estuvo ligado directamente con dicho grupo.

¿Por qué es tendencia el nombre de Juan de Dios Pantoja?

Recientemente JD Pantoja ha estado en el ojo de huracán por las declaraciones que hizo Stefanny Loaiza, quien aseguró que tomó el celular de su hermana Kimberly para responder mensajes; incluso, en sus historias de Instagram, Kimberly sacó una captura de pantalla sobre una conversación en Whatsapp donde le pide a su hermana hablar para aclarar sobre la situación de su madre, pero esta responde “Oki Juan”, pensando que era el influencer quien estaba respondiendo.

