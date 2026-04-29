Presentan supuestas pruebas de que Juan Gabriel estaría vivo

Juan Gabriel fue uno de los artistas más importantes de México y su partida dejó un gran vacío. Sin embargo, a principios de este año tomó fuerza una teoría de que estaría en París y se viralizó un video en TikTok donde aparecería en la capital francesa.

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Las imágenes muestran a un hombre de cabellera canosa y con una fisionomía similar al del cantante. En este sentido es que el periodista Jorge Carbajal comentó en una entrevista la historia con la que se dio cuenta de que el “Divo de Juárez” está con vida y que ha hablado con él.

¿Cuáles son las pruebas de que Juan Gabriel está vivo?

El periodista de espectáculos mexicano, Jorge Carbajal, ha revelado que tiene pruebas contundentes de que Juan Gabriel no solo está vivo, sino que también charlan entre ellos por medio de celular y servicio de mensajería.

Al ser interrogado sobre el motivo por el cual ha dicho que Juan Gabriel está vivo, pues decidió dar a conocer la historia completa. De acuerdo con su versión el día en que murió el cantante, tuvo contacto con Joaquín Muñoz quien era el representante y amigo cercano del “Divo de Juárez”. Este hombre había escrito un libro con la historia no aprobada del cantante.

#PorSiNoLoViste

Hijo de Juan Gabriel rechaza teorías que aseguran que el cantante sigue vivo https://t.co/nxqc6hcvop pic.twitter.com/1K7wIZ6Dkv — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) January 12, 2026

Continuando con la historia, dijo que Muñoz mantuvo bajo su control todo lo que ocurrió en el funeral de Juan Gabriel. Sin embargo, sus actitudes se pusieron raras ya que escondía su celular para que nadie pudiera ver nada, entre otros por lo que el periodista comenzó a sospechar.

Por otro lado, un amigo suyo recibió mensajes en el que le ofrecían las canciones de Juan Gabriel por un precio irrisorio. Allí fue que se dio cuenta de que los mensajes tenían el estilo del propio cantante, así que decidió enfrentarlo y lo desenmascaró.

A partir de ese momento y hasta la actualidad ambos se han mantenido en contacto. De acuerdo con su versión, el cantante estaría viviendo en Jojutla de Juárez en el estado de Morelos.