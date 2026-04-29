El árbol que puede crecer en una maceta y dejará oliendo tu casa super rico

Existe la creencia de que para cosechar un árbol, estrictamente se requiere de áreas verdes enormes y jardines muy amplios. Sin embargo, esto no siempre es así, pues basta con elegir las especies correctas para ponerlas en lugares pequeños y hay un tipo en especial que pude crecer dentro de una maceta, al mismo tiempo que va desprendiendo un aroma exquisito que inunda a todo el lugar.

Se trata del Osmanthus Fragrans, un olivo catalogado como "dulce" que es nativo de Asia, pero que poco a poco se ha ido introduciendo a otras partes del mundo. Es por esto que cada vez más personas apuestan por poner uno en su hogar, considerando que su mantenimiento es relativamente fácil, que se ve muy bonito y que además huele delicioso.

¿Cómo sembrar un osmantus en una maceta?

Contrario a lo que suele pensarse, hay árboles que se pueden cosechar de manera sencilla, incluso sin tener muchos conocimientos sobre jardinería y plantas. En el caso del Osmanthus, el proceso es rápido y prioriza el tipo de maceta, así como las primeras semanas de crecimiento.

El Osmanthus puede crecer perfectamente bien en una maceta|Canva

De acuerdo con información de Greg Plant Identifier & Care, los pasos a seguir son los siguientes:



Elegir una maceta amplia, con tecnología para drenaje, lo que evitará la pudrición de las raíces.

Colocar tierra abundante, para después poner encima entre dos y tres semillas del osmantus.

Cubrir a la perfección y poner la maceta cerca de la sombra.

Regar cada semana o cada dos semanas, dependiendo de las condiciones en el ambiente.

Una vez que haya alcanzado un tamaño grande, se debe trasplantar a una maceta más espaciosa para que las raíces puedan seguir expandiéndose.

¿Cuáles son las ventajas de tener un Osmanthus? Así es poner un árbol en macetas

La popularidad de este árbol con hojas a tonos amarillos, es que pertenece a las especies que en poco tiempo pueden alcanzar un follaje abundante y las flores usualmente suelen verse esplendorosas durante todo el año. Así que son una buena alternativa de decoración para espacios pequeños o hasta para invernaderos improvisados.

Existen varios tipos del árbol osmantus y todos son aptos para estar en lugares reducidos|Freepik

Por otra parte, un artículo de Promesse de Fleurs explica que absolutamente todas las especies de Osmanthus se pueden cultivar en macetas, ya que por su naturaleza son aptos para desarrollarse en ambientes muy justos. No así, es en los climas fríos donde suelen crecer mejor porque pueden tolerar temperaturas muy bajos.