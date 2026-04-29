Esta semana, una ola de calor ha azotado a la mayoría de los estados del país, por lo que más de una persona batalla para dormir. Por ello, traemos para ti 3 maneras inteligentes de estar fresco en esta temporada a la hora de acostarte y lo mejor de todo es que podrás hacerlo sin gastar de más. Conoce los 7 diseños de puertas de madera para la entrada de tu casa: son seguras y se ven aesthetic.

De acuerdo con un artículo de El País, hay algunos trucos que puedes aplicar para dormir fresco durante esas noches calurosas en las que no puedes conciliar el sueño y pasas las horas dando vueltas por toda la cama. Uno de ellos tiene que ver con reducir la temperatura de la habitación; es decir, no generar más calor en el cuarto con la luz o dispositivos. Estas son las 6 ideas para decorar patios de un metro y que se vean lujosos.

3 maneras inteligentes de dormir fresco en temporada de calor sin gastar de más|Pinterest

Así puedes dormir fresco sin gastar de más

1. Persianas abajo durante el día: Para bloquear los rayos del sol y evitar que el calor ingrese a tu dormitorio, es esencial que mantengas las persianas abajo durante el día, que es cuando la luz natural está en su mayor esplendor. Con ello, tendrás un dormitorio más fresco y así evitarás utilizar el aire acondicionado o el ventilador.

2. Apagar aparatos electrónicos: El tener encendidos este tipo de dispositivos, como la TV, ocasionará una onda de calor que invadirá toda tu habitación. Por ello, se recomienda tenerlos apagados, al igual que cualquier mínimo destello de luz artificial.

3. Dormir con ropa ligera: El usar ropa de cama ligera y transpirable te ayudará a mantenerte fresco durante las noches calurosas. También puedes optar por poner sábanas de microfibra en tu cama, ya que regulan la temperatura. Lo mejor de todo es que son fáciles de lavar.