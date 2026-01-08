En países como México, las limpias con huevo son uno de los rituales más populares dentro de la tradición espiritual y energética, acto que suele realizarse para “retirar malas energías”, envidias o cargas emocionales, al pasar un huevo, comúnmente de gallina, por el cuerpo de la persona antes de romperlo dentro de un vaso con agua para su interpretación. No obstante, una duda que ha surgido entre los mexicanos después del ritual: ¿se pueden comer los huevos utilizados para una limpia? La respuesta conducente de acuerdo a la tradición popular sería NO.

¿Qué dice la tradición popular?

Desde el punto de vista de las creencias tradicionales, la respuesta rápida y contundente es NO, pues dentro del imaginario cultural, el huevo absorbe la energía negativa, el mal de ojo y las enfermedades espirituales, por lo que al consumirlo se podrían reintegrar todas aquellas cosas que se busca retirar. Por ello, algunas personas optan por desecharlo de inmediato, ya sea tirándolo al drenaje, enterrándolo o de alguna manera que no permanezca cerca de las personas.

¿Se pueden comer los huevos de una limpia? Esto es lo que debes saber

El enfoque desde la salud e higiene

Si vamos más allá del aspecto espiritual existe un argumento sanitario relevante para no ingerirlo, pues durante la limpia el huevo se encuentra en contacto con todo tipo de superficies y en riesgo de fracturas, lo que lo puede poner en riesgo de contraer bacterias y al partirse para leerlo se entra completamente vulnerable a la intemperie y expuesto a bacterias, por lo que desde una perspectiva de salud pública, no es recomendable consumir un huevo crudo que no ha sido manipulado bajo condiciones higiénicas controladas, independientemente del ritual.

¿Y si alguien no cree en la limpia?

A pesar de que aquellos que no creen en el aspecto energético o espiritual del ritual, especialistas en higiene alimentaria coinciden en que no es seguro consumir esos huevos, pues el riesgo no está en la creencia, sino en el manejo.

Entonces, ¿se pueden comer o no?

Tomando en cuenta lo anterior, la respuesta es un claro “NO”; no se deben consumir huevos utilizados en “limpias”, no solo por razones espirituales, sino también por salubridad. Aunque no existe una prohibición científica relacionada con la energía, sí hay fundamentos sanitarios y culturales que respaldan su desecho.