Caída de Cloudflare: los mejores memes tras la falla que tiró X, Canva, ChatGPT y más

Si hoy intentaste entrar a X, Canva o ChatGPT y sentiste que el internet había vuelto a 1998, no estabas solo. Una caída global de Cloudflare desconectó a medio planeta digital, pues implicó afectaciones a redes sociales, herramientas de IA y servicios esenciales. Pero como buen día caótico en Internet, llegó lo inevitable: los memes se apoderaron de las redes (que aún quedaban).

Los mejores memes de la caíde de Cloudflare (X, Canva, ChatGPT)

Los memes se dieron a raíz de la falla, que impactó principalmente a servicios que dependen de Cloudflare, una de las infraestructuras más grandes de Internet. Entre los afectados estuvieron:



ChatGPT y herramientas como Sora, DALL·E, Data Analyst, Web Browser y Writing Coach.

X (antes Twitter), que dejó de actualizar mensajes e imágenes.

Canva y otras plataformas que dependen de la API de OpenAI o servicios de CDN y DNS.

Para millones de usuarios de todo el mundo fue la oportunidad perfecta para poner a volar la imaginación y crear los mejores memes.

Y es que no solo para entrarle al chisme en X, hay varias herramientas que la gente usa para crear contenido y trabajar.

Vivimos en la era digital y estamos conectados 24/7, dependiendo de digerentes servicios y herramientas. Cloudflare es un sistema que acelera, protege y distribuye contenido web, y del cual dependen miles de plataformas todos los días. Su trabajo va desde bloquear ataques cibernéticos hasta hacer que un sitio cargue más rápido.

Eso es poder y explica por qué medio planeta esta sufriendo las consecuencias de su caida.

Pero veamos el lado bueno de todo esto y es que los memes que nos están regalando los usuarios son una verdadera joya… Eso sí, esto de los memes se pondrá mejor cuando vuelvan los usuarios de X (Twitter).

