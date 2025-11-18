Caída de Cloudflare: los mejores memes tras la falla que tiró X, Canva, ChatGPT y más
Internet se puso de cabeza con la caída de Cloudflare… pero el ingenio no falla y las redes se saturaron de memes de la caída de X, Canva y ChatGPT.
Si hoy intentaste entrar a X, Canva o ChatGPT y sentiste que el internet había vuelto a 1998, no estabas solo. Una caída global de Cloudflare desconectó a medio planeta digital, pues implicó afectaciones a redes sociales, herramientas de IA y servicios esenciales. Pero como buen día caótico en Internet, llegó lo inevitable: los memes se apoderaron de las redes (que aún quedaban).
Los mejores memes de la caíde de Cloudflare (X, Canva, ChatGPT)
Los memes se dieron a raíz de la falla, que impactó principalmente a servicios que dependen de Cloudflare, una de las infraestructuras más grandes de Internet. Entre los afectados estuvieron:
- ChatGPT y herramientas como Sora, DALL·E, Data Analyst, Web Browser y Writing Coach.
- X (antes Twitter), que dejó de actualizar mensajes e imágenes.
- Canva y otras plataformas que dependen de la API de OpenAI o servicios de CDN y DNS.
Para millones de usuarios de todo el mundo fue la oportunidad perfecta para poner a volar la imaginación y crear los mejores memes.
Y es que no solo para entrarle al chisme en X, hay varias herramientas que la gente usa para crear contenido y trabajar.
Vivimos en la era digital y estamos conectados 24/7, dependiendo de digerentes servicios y herramientas. Cloudflare es un sistema que acelera, protege y distribuye contenido web, y del cual dependen miles de plataformas todos los días. Su trabajo va desde bloquear ataques cibernéticos hasta hacer que un sitio cargue más rápido.
Eso es poder y explica por qué medio planeta esta sufriendo las consecuencias de su caida.
Pero veamos el lado bueno de todo esto y es que los memes que nos están regalando los usuarios son una verdadera joya… Eso sí, esto de los memes se pondrá mejor cuando vuelvan los usuarios de X (Twitter).
