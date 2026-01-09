Los 5 diseños de uñas negras que debes usar para la oficina en el inicio de año

Los diseños de uñas negras son estilos que se adaptan a cualquier estilo de ropa y ocasión, permitiendo que las podamos usar en una fecha especial o en algo más casual. Es una gran opción cuando buscamos un estilo “darks” para usar en la oficina.

Para que inicies el año con todo el estilo, te compartiremos 5 opciones que puedes considerar para tus manos, las cuales te ayudarán a lucir muy elegante. Así que toma nota de las recomendaciones que te vamos a hacer.

¿Qué diseños de uñas negras usar?

Si buscas diseños de uñas negras donde no tenga solamente el liso color negro, entonces hoy es tu día de suerte, puesto que te vamos a revelar alternativas más creativas y elegantes que podrás llevar a tu oficina en el inicio de año. Así que intenta usar las siguientes opciones:

Efecto vampiro: Sobre una uña almendra, pide que te coloquen una base negra, encima el efecto cat eye plateado y que terminen con una capa traslúcida de rojo; va a parecer que tienes color sangre en tu manicura. Si te gusta la idea del efecto vampiro, pero lo quieres más discreto, pide el diseño aura. Sobre la base negra, en el centro pide que te coloquen un pequeño círculo rojo.

Efecto lace con polkadot: Coloca el efecto encaje y patrones de puntos negros, cubre con un color negro ahumado; parecerá que cada uña tiene su propio guante.

Brillo espectacular: Sobre una uña francesa en negro o sobre el color liso en toda tu manicura, agrega el efecto glazed para que se vean muy brillantes.

Francés degradado: Si quieres el clásico francés en negro, pero no lo quieres tan marcado, pide que te hagan el color degradado.

Una galaxia en tus manos: Sobre tu base negra, pide que encapsulen glitter tornasol; con la luz va a parecer que tienes constelaciones almacenadas.

¿Cómo cuidar las uñas?

Con todos los diseños de uñas negras anteriores, lograrás lucir espectacular en la oficina durante el inicio de año. Es fundamental que consideremos ciertos tips para tener unas manos cuidadas:

