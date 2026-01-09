Padre lleva consola de videojuegos al día de parto

Para todo padre , el nacimiento de su hijo o hija es el más importante, puesto que podrán conocer al bebé que durante mucho tiempo estuvieron esperando, teniendo la esperanza de poder ver al nuevo integrante de la familia. Sería una idea que muchos deberían tener, pero no siempre es así.

En redes sociales se ha vuelto viral un video de un señor que, en el día de parto, llevó su consola de videojuegos a la habitación del hospital. La acción ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas que han visto los hechos.

¿Qué pasó con el video viral?

¡Así como lo oyes! En el video viral subido por el Instagram de Angela Bird Jackson, podemos ver que un padre se encuentra en una habitación del hospital, donde un doctor le hace entrega del nuevo bebé. Todo parece tranquilo hasta que observamos que el hombre había llevado al hospital no solo la consola de videojuegos, sino también la pantalla, audífonos y todo lo necesario para jugar.

Aunque el video es corto y no se puede ver más sobre el día de parto, los internautas no dejaron pasar la oportunidad para dar a conocer su opinión al respecto. Algunos tomaron la situación con humor, pero muchos otros dejaron mensajes castigando los hechos:

Esto es embarazoso.

2 red flags.

Si mi hombre hiciera esto, terminaríamos

Es horrible.

Soy hombre, y confirmo que está fuera de lugar.

¿Qué otros usuarios han llevado videojuegos?

El video del padre llevando su consola de videojuegos en el día de parto ha generado mucha molestia por el público, pero no es un caso aislado. Al entrar a redes sociales, podemos ver que varios hombres han hecho lo mismo, donde su pareja está viviendo un momento complejo, mientras ellos prefieren matar el tiempo en los juegos.

Por ejemplo, la influencer Melanie Paquot, una mexicana que está casada con un ucraniano, vivió la misma situación, donde él conectó todo el equipo en la pantalla. Aun así, ella detalló que ambos jugaron en la consola y que fue de gran apoyo para calmar sus nervios.