¿Emiliano Aguilar hace una canción contra Pepe Aguilar? Esto se sabe sobre el chisme

Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe Aguilar, quien en los últimos meses se ha visto envuelto en la polémica, debido a los fuertes comentarios que ha realizado el artista sobre ciertas situaciones familiares o por los comentarios que se le han hecho a su persona.

Parece que la situación no va a bajar, puesto que Emiliano supuestamente hizo una canción en contra de su padre. Para que sepas todos los detalles, te explicaremos qué se sabe sobre el jugoso chisme, así que no te pierdas de la información.

¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar?

La canción se titula “Mi confesión”, y obtuvo gran visibilidad en TikTok, generando que miles de usuarios escucharan el videoclip corto donde vemos el rostro de Emiliano Aguilar, donde se trata de una supuesta tiradera a Pepe Aguilar.

En la canción se hace mención de que Pepe ha traicionado a su familia, no solo robándole dinero; también se declara que le robó la novia a su hermano Antonio. La canción ya cuenta con más de 108 mil “me gusta”, con comentarios que resaltan su gran valor al hacer fuertes declaraciones.

Sin embargo, resulta que todo el chisme es falso, puesto que la canción que subió al portal de Neural Music Group fue creada con el uso de inteligencia artificial. Dicha cuenta se ha destacado por hacer otros clips musicales con las voces de ciertas personalidades.

¿Qué comentó Emiliano Aguilar al respecto?

Aunque la melodía ya ha generado mucho ruido en redes sociales, hasta el momento Emiliano Aguilar no ha hecho ningún tipo de comentario al respecto. Sin embargo, en la cuenta de Neural Music Group, ya subieron la canción donde supuestamente Pepe Aguilar le contesta a su hijo.

Claramente, todo el chisme ha sido desmentido, ya que se han tratado de videos falsos creados con inteligencia artificial. Aun así, los internautas han dejado en claro su completo apoyo a Emiliano ante las polémicas en las que se ha visto involucrado. No obstante, el hijo de Pepe en sus redes oficiales a anunciado el lanzamiento de música nueva, pero no se sabe en qué fecha va a salir.