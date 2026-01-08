¿Cómo hacer un maquillaje de día con ojos ahumados? Usa unos tips de belleza sencillos

Cuando pensamos en el maquillaje de ojos ahumados , usualmente pensamos que es un estilo ideal para eventos en las noches, puesto que emplea sombras marrones oscuras y negras, por lo que olvidamos que podemos adaptarlo en algún evento importante.

Es así que te explicaremos cómo lo puedes transformar en un estilo ideal para llevar en el día; solamente deberás seguir unos tips de belleza sencillos. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a proporcionar.

¿Cómo hacer los ojos ahumados?

Como ya se mencionó, usualmente para hacer el maquillaje de ojos ahumados o ‘smokey eyes’ se suelen usar colores muy oscuros, ideales para usar en la noche. Pero eso no implica que no podamos modificarlo para poder aplicarlo en el día. Para lograrlo, te vamos a pasar unos tips de belleza sencillos de la cuenta de GABRIIELLAIISABEL:

Cubre tu párpado con corrector. En la cuenca y en la punta del ojo, coloca un color marrón suave, el cual usaremos de transición. Después, con un color café más oscuro, colócalo en todo el párpado, fundiendo con la primera tonalidad. Con una sombra negra, dibuja el delineado en la punta del ojo y en el párpado inferior. En el lagrimal coloca una sombra muy clara. Por último, maquilla tus pestañas con rímel café.

¿Qué se pone en los ojos antes de las sombras?

Aunque el maquillaje de ojos ahumados para el día es menos intenso que el de noche, sigue siendo importante que preparemos bien nuestra piel en esa zona, ya que con facilidad puede cuartearse el producto que coloquemos, generando que se nos vea la piel seca y vieja.

Dentro de los tips de belleza sencillos que debes aplicar está hacer uso de un primer, ya que permitirá hidratar la zona y evitará que se formen pliegues de sombras. Después puedes colocar un poco de tu corrector favorito para que los colores tengan una mejor pigmentación. Ahora, con todo lo que te aconsejamos, lucirás una mirada de impacto.