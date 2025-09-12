FOTOS: Captan a Justin Bieber paseando en la calle con ropa interior

Desde sus primeros pasos como ídolo juvenil, Justin Bieber ha estado en el centro de la atención global, despertando tanto admiración como críticas. En las últimas semanas, el cantante canadiense volvió a ser noticia, esta vez por su estilo irreverente y su autenticidad en redes sociales, justo mientras prepara a sus fans para los lanzamientos de SWAG y SWAG II.

Con su contenido más cercano y cotidiano, Bieber parece dejar atrás la imagen superficial para mostrarse tal como es. Fotos borrosas, momentos espontáneos y detalles de su día a día buscan una conexión más genuina con su audiencia, lejos de la perfección que suelen exigirle los medios.

Justin Bieber reacciona a los rumores sobre su salud Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] En medio de rumores y especulaciones sobre su salud, Justin Bieber ha vivido un año “muy transformador” y ahora está centrado en su futuro y carrera.

¿Por qué Justin Bieber impacta en redes con ropa interior?

Recientemente, el cantante sorprendió al aparecer montando un scooter por un sendero campestre, vistiendo únicamente calzoncillos blancos de Calvin Klein. La publicación se llenó de reacciones de fans, desde risas y aplausos hasta comentarios que celebraban su libertad y espontaneidad. Muchos destacaron lo refrescante que es ver a Bieber disfrutar sin filtros ni poses, mostrando una faceta más humana y relajada. Otros interpretaron estas imágenes como un signo de madurez artística, enfocándose en la creatividad y no en cumplir expectativas externas.

Ohkay! Justin Bieber lets it all hang out while out riding a Segway in new IG pics.👀 pic.twitter.com/9A48ZSlGP9 — VIBE Magazine (@VibeMagazine) September 11, 2025

SWAG II y la nueva etapa de Bieber

El 11 de julio lanzó SWAG, y el 5 de septiembre sorprendió con SWAG II, una expansión con 23 canciones adicionales y colaboraciones con Tems, Lil B, Bakar y Hurricane Chris. El álbum también incluyó la colección “cloudy pink” de su marca Skylrk, con una portada rosa que contrasta con la oscuridad del disco anterior.

Bieber no solo juega con la exposición pública, sino que demuestra evolución: como padre, esposo y artista que ha superado crisis personales, retos de salud mental y la presión mediática. Su estilo desenfadado en redes refleja este nuevo capítulo de libertad y autenticidad

