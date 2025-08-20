Karen Polinesia estuvo a punto de morir tras caída de un rayo en avión (VIDEO)

Se trata, sin duda, de una de las historias más sorprendentes y surrealistas que se han contado en este mes. La misma tiene como protagonista a Karen Polinesia, integrante de dicho grupo de YouTube quien recientemente reveló que estuvo a punto de morir luego de caerle un rayo en el avión.

Al ser una de las figuras más importantes que existen en internet actualmente, Karen Polinesia debe viajar en reiteradas ocasiones para presentarse en distintos eventos de entretenimiento. En uno de los más recientes vivió uno de los momentos menos inesperados dentro del avión que la llevó a su destino.

Karen Polinesia relata que le cayó un rayo en el avión

Aprovechando el impacto que tiene en las redes sociales, Karen Polinesia compartió un video en su cuenta de Instagram en donde relata cómo estuvo a punto de morir luego de que un rayo impactara contra el avión que la llevaría directamente a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos.

Ana Karen explica que vivió un momento de pánico luego de escuchar un enorme estruendo en el avión, por lo que pensó que había perdido la vida luego del rayo que cayó a unos metros de ella. Afortunadamente para su causa, esta es solo una turbia experiencia que vivió en dicho transporte.

⚠️INSÓLITO | A la YouTuber ANA KAREN de los polinesios le cayó un rayo en el avión mientras viajaba a Nueva York‼️



Ana Karen creyó que había muerto, solo vió que todo el cielo se volvió blanco y tronó el avión😳



NO TE PASES ANA KAREN 🙈😨#LosPolinesios #AnaKaren #NuevaYork… pic.twitter.com/pTESxUnd7E — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 20, 2025

“Me cayó un rayo en el avión. Estoy bien, yo de verdad creí que había muerto porque vi el cielo en las ventanas, obviamente estaba pasando por una nube gigantesca, pero justamente cuando estaba cayendo el rayo tronó todo el avión. Vi las ventanas y vi todo blanco”, explicó Karen Polinesia.

¿Qué tan famosa es Karen Polinesia en redes?

Tal y como se mencionó previamente, el impacto de Karen Polinesia en las redes sociales es importante, al grado de considerarse una de las youtubers más importantes que México tiene en la actualidad. Para muestra de ello están sus números en Instagram, plataforma en donde suma más de 8 millones de seguidores.

