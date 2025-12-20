Sigue EN VIVO la ÚLTIMA ELIMINACIÓN de La Granja VIP y descubre quiénes se convierten en los cinco finalistas del reality show

El final de La Granja VIP está a nada de llevarse a cabo, hoy conoceremos a los granjeros que oficialmente se convierten en los cinco finalistas de esta temporada, y nos despediremos por última vez del granjero que se convierta en el eliminado número diez. Sigue EN VIVO la gala de hoy y no te pierdas ni un solo minuto de la cobertura. Recuerda que puedes apoyar a tu granjero o granjera favorita a través de lagranjavip.tv/vota .