¿Presiente algo? “El Patrón” se DESPIDE de Canela y las borregas de La Granja VIP: “Pórtate bien”

Alberto del Río "El Patrón" está consciente de que podrían quedarle sólo unas horas en La Granja VIP ya que forma parte de la última placa de nominados de la temporada 2025 y, por ello, pasó un tiempo a solas con los animalitos que quedan para dedicares unas palabras.

¿Qué le dijo "El Patrón" a las borregas y a la vaca Canela en La Granja VIP?

La tarde de este viernes 19 de diciembre, "El Patrón" trabajó con Teo y Eleazar Gómez en las tareas del cierre de la jornada en La Granja VIP : las celebridades batallaron un poco para encerrar a las borregas en su corral, pero al final lo lograron y fue ahí que Alberto del Río habló un momento con ellas antes de la hora de dormir.

"Bonitas borreguitas, pórtense bien, si regreso al ratito mañana las veo, aquí venimos a chambearles, si no regreso cuídense mucho donde quiera que vayan, a ver si llevo a mis hijas para que las conozcan, a ver si se acuerdan de mí, que tanta chamba me dieron, pórtense bien", declaró el luchador.

Otro animalito que "El Patrón" visitó ya que resultó muy especial para él fue la vaca Canela, quien con su color de pelo conquistó de inmediato al luchador ya que, según él, le recuerda mucho a un ser querido.

"Canelita hermosa, ¿cómo estás, preciosa güerita? Tú fuiste mi consentida, la que me hizo empezar a disfrutar a los animalitos de la granja, a empezar a disfrutar trabajar con ustedes y para ustedes (…) tú me recuerdas a mi hija porque le dicen Canelita, entonces cuando te vi por primera vez pensé en mi hija, en mi esposa, estás toda güerita como ellas. Muchas gracias por todo, si regreso mañana te veo aquí y si no, pues sé que te voy a volver a ver, quiero que mis hijas te conozcan, gracias por todo, pórtate bien", expresó.

Con las emociones al tope por lo que vaya a pasar en la Gala de este viernes 19 de diciembre, los granjeros se preparan con un sabor agridulce para el evento, pues además de arreglarse los nominados también comenzaron a hacer maletas conscientes de que hoy podría ser su último día en La Granja VIP... ¿qué pasará? La cita es a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: