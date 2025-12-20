Sin horno ni azúcar: cómo preparar un panqué de plátano en freidora de aire con solo 5 ingredientes

Disfrutar los antojitos dulces en una dieta saludable no es una misión imposible. Así es como muchas personas han aprendido a elaborar el panqué de plátano sin azúcar. Esta delicia puede ser acompañada de bebidas como infusiones, batidos proteicos o licuados frutales. Mientras aporta fibra, también genera saciedad para evitar el picoteo entre las comidas principales del día.

Este alimento se puede hacer en la freidora de aire , sin necesidad de encender el horno. La receta es realmente sencilla y es ideal para principiantes o personas que tienen muy poco tiempo para cocinar.

Receta de panqué de plátano en freidora de aire

La siguiente receta de panqué de plátano es perfecta para hacer en momentos de antojitos dulces. Sus ingredientes son saludables y aportan nutrientes como vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

Además, es una preparación versátil, ya que se puede consumir en cualquier momento del día. En el desayuno, como postre o como tentempié entre comidas, este bizcocho de plátano promete saciar y nutrir, además de aportar una digestión ligera.

Ingredientes

2 plátanos maduros

½ taza de harina integral

2 huevos

½ cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

¿Cómo hacer bizcocho de plátano en la freidora de aire?

Triturar los plátanos hasta obtener un puré o pasta. Mezclar los huevos y la esencia de vainilla. Incorporar el puré de plátano. Agregar la harina y el polvo para hornear. Mezclar bien para integrar los ingredientes. Colocar la mezcla en un molde apto para freidora de aire, previamente engrasado. Cocinar el panqué a 160°C durante un periodo de tiempo de entre 20 y 25 minutos. Estará a punto cuando al insertar un palillo este salga limpio. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.

Cabe mencionar que antes de servir este panqué, se puede decorar o acompañar con nueces o chispas de chocolate sin azúcar. Pero la elección de estos ingredientes es totalmente a gusto personal, ya que se puede incorporar cualquier otro fruto seco (como pasas, avellanas, almendras, pistachos o castañas), semillas o coco rallado, entre otras opciones.