Quesito de “Las Alucines” confirma que TERMINÓ su relación con Arturo Madrazo: “Tengo tres semanas fuera de mi relación”

Luego de que en redes sociales circularan varios rumores en torno a la supuesta ruptura amorosa de Kass Quezada, integrante de Las Alucines, con su pareja, la misma influencer mexicana ha decidido poner un alto. En su canal de difusión de Instagram, compartió un mensaje con sus seguidores que confirma que lleva “semanas fuera” de su relación. La creadora de contenido, también conocida como Quesito, decidió compartir que terminó con Arturo Madrazo, pues hay muchas personas presionando, exigiendo y hasta inventando cosas que solo la atormentan como persona.

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¿Cuándo terminó Quesito con su pareja?

En el comunicado que escribió en sus redes sociales revela que la relación terminó hace tres semanas, sin señalar una fecha exacta. Ella confiesa que no quería revelar nada sobre el tema, pues han sido momentos difíciles; pero, desafortunadamente, se vio orillada a esclarecer la situación gracias a los rumores y la presión que recibió en redes sociales.

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